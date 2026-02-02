Assisi Szent Ferenc-imakilenced indul Európa és a világ békéjéért, megtéréséért

„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé” – ezzel az évszázadokon át Szent Ferencnek tulajdonított imádságból vett idézettel hívogatnak imára a szervezők.

A kilencedet a közösségi, határokon átívelő ima erejébe vetett hit és az Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából meghirdetett különleges jubileumi év ihlette. Az imakilencedhez csatlakozóknak a jubileumi év során lehetősége lesz arra, hogy mélyebben megismerjék Szent Ferencet, akit XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásának” nevezett.

XIV. Leó pápa is biztat minket Szent Ferenc példájának követésére: „Kedves testvéreim, ennek a hitben erős, reményben szilárd és a felebarát iránti tevékeny szeretetben lángoló szentnek a példája és lelki öröksége tudatosítsa mindnyájunkban annak fontosságát, hogy az Úrba vessük bizalmunkat, hogy az evangéliumhoz hű életet éljünk, és hogy hittel és imádsággal fogadjuk és világítsuk meg életünk minden helyzetét és cselekedetét.” (Részlet XIV. Leó pápa Szent Ferenc ma is szól hozzánk című leveléből a Ferences Családhoz.)

Szent Ferenctől tanulva, erőt merítve az ő életszentségéből, evangélium iránti elkötelezettségéből, közösségként, imában haladunk majd mi is együtt a béke útján.

Imakilencedek Európa és a világ békéjéért

Az egymással lelki rokonságban álló két imaközösség 2022 óta végez közös imakilencedet Európa és a világ békéjéért, amelyhez bárki csatlakozhat.

Az első évben az európai egység alapító atyja, a francia kereszténydemokrata politikus, Robert Schuman közbenjárását kérték a kilencedben, majd a 2023-as Mindszenty-nagykilencedben a tiszteletreméltó bíboros életútját ismerhették meg mélyebben, és kérhették közbenjárását, az elmúlt esztendőkben pedig Boldog Batthyány-Strattmann László és Kis Szent Teréz életútjáról és erényeiről elmélkedtek.

Az imakezdeményezések különlegessége volt, hogy – mivel online térben szerveződtek az alkalmak – határokon átívelő módon egyesítették a világon élő magyar testvéreket. Így többek között Bécsből és Kanadából is be tudtak kapcsolódni résztvevők a békéért mondott novénába. Az imaalkalmakat Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora kísérte és kíséri idén is.

Kilenc hónap, kilenc imaalkalom

A 2026-os közös nagykilenced február 5-től a „szeráfi atya” liturgikus ünnepnapjáig, október 4-ig tart majd, és havonta hívja közösségbe – az Európa és a világ békéjéért imádkozni vágyó – testvéreket Assisi Szent Ferenc lelki közelségébe, hogy egyre mélyebben megismerhessék őt és életszentségének momentumait, növekedve ezáltal az evangéliumi erényekben.

A Robert Schuman Imakör által szervezett Assisi Szent Ferenc-nagykilencedre a robertschumanimakor@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni, ahol lehetőség lesz online módon (havonta) a közös imában való részvételre, valamint igény esetén a kilenced egyes imaegységei – kérésre – önállóan is végezhetők.

Forrás: Taczman Andrea és Bágya Rita, a Robert Schuman Imakör vezetői

Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír, eletunk.net

Magyar Kurír