„Várakozással jöttem, rögös úton” – Először tartottak cursillót a szombathelyi börtönben

Hazai – 2025. december 4., csütörtök | 11:24
Első alkalommal rendeztek cursillót a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. A november 16–19-ig tartó alkalmon huszonnégy fogvatartottat kilenc cursillós munkatárs vitt közelebb Jézus tanításához és önmagához.

„Nagy várakozással jöttem, rögös úton. Mit kaptam ebben a négy napban? Túlcsorduló szeretetet. Annyi szeretetet, hogy alig bírtam el” – e szavakkal kezdte a négy napot lezáró tanúságtételét az első szombathelyi börtöncursillo egyik résztvevője.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a magyarországi börtöncursillo mozgalom 2014-es elindításában is aktívan részt vevő Székely János megyéspüspök kezdeményezésére szervezték meg az első „tanfolyamot”.

Huszonnégy fogvatartott vett részt a programokon: miséken, előadásokon, az ott elhangzottakat feldolgozó kiscsoportos foglalkozásokon, közös étkezéseken, szabad levegőn tartott közös sétákon, imákon. A Börtöncursillós Titkárság kilenc önkéntessel – a kőszegi Jézus szíve templom plébánosa, Kirner Zoltán egyházi és Kovács János világi segítő vezetésével – valósította meg a négynapos programot.

Kirner Zoltán a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, valamint a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet után Szombathelyen immár harmadik alkalommal vett részt börtöncursillón. Elmondta: a négynapos tanfolyam célja, hogy a fogvatartottak a közös programok során megteremtett szeretetteljes légkörben, az élő Isten szeretetét megtapasztalva megnyíljanak, merjenek beszélni, ismerjék be, hogy hibáztak, és váljon számukra világossá, hogy botlásuk után hogyan akarnak felállni.

A cursillót záró kis ünnepség során a fogvatartottaktól hallott tanúságtételek mindegyike azt bizonyította, hogy a kitűzött célok teljesültek. Kirner Zoltán, Szabó István és Vigh Balázs atyák mellett Szabó Sándor civil segítő is arról beszélt, hogy a szombathelyi börtönben eltöltött négy nap alatt sokkal többet kaptak, mint amennyit adtak, és az itt szerzett élményekből sokáig tudnak még töltekezni.

A fogvatartottak megköszönték, hogy részt vehettek a cursillón, amelynek folytatása is lesz: a tervek szerint 2026 januárjában újra találkoznak az első szombathelyi börtöncursillo résztvevői, majd az év folyamán remélhetőleg újabb jelöltekkel folytatódhat a program.

Forrás és fotó: Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet; Szombathelyi Egyházmegye

