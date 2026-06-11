100. születésnapot ünnepeltek a Katolikus Szeretetszolgálat egyik budapesti intézményében

Színes, élményekkel teli családi napot tartottak az intézményben, ahol lakók, hozzátartozók és munkatársak egy örömteli délutánt töltöttek együtt. A lakók előadással is készültek, amely meghitt és vidám pillanatokat ajándékozott a jelenlévőknek.

A délután hangulatáról koncertek, közös éneklés és bingó gondoskodott, sok nevetéssel és közös élménnyel minden korosztály számára.

A nap kiemelkedő eseménye volt Plesa Istvánné 100. születésnapjának ünneplése. A szépkorú lakót a közösség nagy szeretettel köszöntötte, a kerek évforduló pedig nemcsak a család, hanem az intézmény életében is különleges jelentőséggel bírt.

Kiemelte az alkalom ünnepélyességét Vajda Norbert főigazgató jelenléte is, aki személyesen fejezte ki tiszteletét és jókívánságait az ünnepeltnek.

A száz év élettörténete, tapasztalata és jelenléte külön ajándékként volt jelen ezen a napon, amely így az egész közösség számára felemelő és inspiráló élménnyé vált.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír