12 hetes imádság indul vasárnap a magyar nemzetért

Somogyi Tibor hozzáteszi: a hegymászás szaknyelvét használva az imádkozók csúcstámadást hajtanak végre, öt alaptáborban, majd a csúcson könyörögnek Magyarországért, a magyar nemzetért. Kéthetente egy-egy új területet imádkoznak át:

1. A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért (január 9–22-ig)

2. A politikusokért, a világi vezetőkért (január 23-tól február 5-ig)

3. A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteletben tartsák a másik véleményét és egymást; szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással (február 6–19-ig)

4. A családokért mint legkisebb közösségekért, az emberi kapcsolatokért (február 20-tól március 5-ig)

5. A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei (március 6–19-ig)

6. Magyarország megtéréséért, az ébredésért (március 20-tól április 3-ig)

A témákat ismert egyházi vezetők, közéleti emberek gondolatai vezetik fel. Első alkalommal Varga László kaposvári megyéspüspök gondolatait hallgathatjuk meg.

A 12 hetes imádság legutolsó hetét 168 órás folyamatos imádságként szeretnék megvalósítani, egy-egy órás szakaszt vállalhatnak majd a résztvevők. Amennyiben a koronavírus-járvány megengedi, szeretnének egy lezáró közös dicsőítő alkalmat is tartani.

Somogyi Tibor kifejtette, az ima célja mindenekelőtt Magyarország megtérése, Istenhez fordulása, a koronavírus-járvány és a politikai történések inkább apropót jelentenek a mélyebb imádságra.

Az Őrtüzek Imádság Háza vezetője hozzátette, az imádság formája attól függ, ki mit tud vállalni, lehet egy mondat a napi imádságunkban, de ha például egy nyugdíjas rá tud szánni annyi időt, akár egy órányi imát is mondhat. A szervezők egy imasegédletet is közzétettek, ami megkönnyíti a csatlakozást. Somogyi Tibor hangsúlyozza, attól, hogy valaki esetleg lekési a január 9-i kezdődátumot, egyáltalán ne érezze úgy, hogy már nem csatlakozhat.

Az Őrtüzek Imádság Háza gondolata éppen tíz éve, 2012 januárjában fogalmazódott meg az alapítókban, amikor az augsburgi Imádság Háza konferenciáján részt vettek. Somogyi Tibor, aki Berkecz Franciska tavalyi halála után vette át a szolgálat vezetését, azt is elmondta, céljuk nem kevesebb, mint hogy folyamatos dicsőítő imában forduljanak Istenhez. Először a jezsuiták fogadták be őket, most a Magyar Szentek-plébánia: az altemplomban található kápolnában zajlik a dicsőítő ima.

Sok helyütt van olyan Imádság Háza, például a németországi Augsburgban, az USA-ban, Kansas Cityben vagy éppen Jeruzsálemben két helyen is, ahol egy percre sem szűnik a dicsőítés a hét valamennyi napján. Az Őrtüzek Imádság Háza azt szeretné elérni, hogy ez Magyarországon is így legyen. A megvalósulás talán még messze van, de hetente 20–22 órában zajlik már dicsőítés Budapesten, ráadásul tavaly július óta egy testvér teljes idejű imamisszionáriusként szolgál. Az Isten igéjére épülő imába és zenés dicsőítésekbe bárki bekapcsolódhat. Somogyi Tibor tájékoztatása szerint tervezik, hogy idén újra indítanak dicsőítésvezető-képzést, remélhetőleg a tavalyi évvel ellentétben ezt már engedni fogja a koronavírus-járvány.

A január 9-én induló 12 hetes ima pontos részleteiről ITT tájékozódhatnak, a szolgálatról és annak imaalkalmairól az Őrtüzek Imádság Háza honlapján olvashatnak további részleteket.

Szerző: Agonás Szonja

Illusztráció és videó: Őrtüzek Imádság Háza, Budapest

Magyar Kurír