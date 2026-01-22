1200 éve érkezett Dániába Szent Anszgár – Leó pápát Parolin bíboros képviseli a jubileumi ünnepen

Leó pápa latin nyelvű levele elején megállapítja, hogy az Egyház – tagjainak hibái ellenére – szüntelenül folytatja küldetését, mely a szeretet dinamikus gyakorlásában áll. Mint Anya ugyanis az evangélium igényének megfelelően soha nem feledkezhet meg szegényeiről, így küldetését Isten szeretettörvénye jegyében tölti be, hogy Lelke által „megszabaduljunk a félelem, a bűn és halál hatalmától”, annak erejében, „aki értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk” (vö 2Kor 8,9).

A levélben XIV. Leó felidézi, hogy „826-ban egy fiatal bencés szerzetes, Anszgár nevű, Haralddal együtt – aki nem sokkal korábban részesült a keresztségben, és új királlyá nevezték ki – útra kelt a dánokhoz, ahol elvetette az evangélium magját a skandináv földön”. Leó pápa hangsúlyozza: „A felebaráti szeretet gyakorlása az Egyház missziójának dinamikus alapja.”

Anszgár (Ansgar, Oskar) bencés szerzetes 826-ban a frissen megkeresztelkedett Harald dán uralkodó kíséretében érkezett Dániába, hogy Jütlandon is hirdesse az evangélium örömhírét. Missziós tevékenysége során iskolát alapított a jövendő egyházi szolgálatra készülő ifjak nevelésére, és bár kezdeti sikerei törékenyek voltak, megvetette a kereszténység alapjait Dániában. Bejárta Dánia több vidékét, majd 829–830 körül Svédországban, Björn király uralkodása idején is térítő tevékenységet folytatott. Mivel elsőként hirdette az evangéliumot dán és svéd földön, az „Észak apostolának” nevezték. 831-ben IV. Gergely pápa Hamburg püspökévé nevezte ki, majd a normannok 845-ös hamburgi pusztítása után 848-tól a hamburg-brémai érsekség élén folytatta Észak-Európa missziós érseki szolgálatát.

XIV. Leó fontosnak és „rendkívül helyénvalónak” tartja, hogy a jubileumi eseményre a lehető legméltóbb módon emlékezzenek Dániában – olyan ünnepléssel, amely lehetőséget és alkalmat kínál arra, hogy hálát adhassanak azokért, akik a megszentelődés útján járnak, és hogy az ünnep mindenkit buzgóbb keresztény életvitelre, szilárd hitre és határozott célokra ösztönözzön. A Szentatya ezért, a helyi egyház kérésének eleget téve, Pietro Parolin bíboros államtitkár számára megbízólevelet adott át, hogy pápai legátusként Szent Anszgár jubileumán, Szent Pál apostol megtérésének emléknapján ünnepi szentmisét mutasson be a nevében.

A szent tiszteletére katolikus és protestáns rendezvényeket tartanak az ország különböző pontjain egész éven át. A jubileumi évet január 24-én, szombaton nyitják meg hivatalosan a koppenhágai Miasszonyunk-templomban, ökumenikus vecsernye keretében, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár és Peter Skov-Jakobsen koppenhágai evangélikus püspök együtt vezetnek. Január 25-én, vasárnap a bíboros főpapi szentmisét mutat be a koppenhágai székesegyházban.

A még véglegesítés alatt álló program további eseményei között szerepel egy ökumenikus istentisztelet húsvéthétfőn, április 6-án, valamint egy Ansgar-zarándoklat októberben.

Forrás: Vatikáni Rádió; AgenSIR

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír