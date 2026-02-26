15 éve szentelték püspökké Palánki Ferencet

„A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívei és papsága, az egyházmegyei fenntartású oktatási-nevelési és szociális intézmények vezetői, tanulói, ellátottjai és dolgozói, a püspöki hivatal munkatársai, valamint az egy szív és egy lélek közösségében (vö. ApCsel 1,14) még nagyon sok testvérünk nevében apostolutódnak kijáró szeretettel köszöntöm püspökké szentelése 15. évfordulóján.

Önnel együtt adunk hálát mennyei Atyánknak Krisztus által a Szentlélekben püspöki szolgálatának igen gazdag termésű tizenöt évéért.

XVI. Benedek pápa Önt, a Központi Papnevelő Intézet akkori spirituálisát 2010. december 27-én, Szent János apostol és evangélista, az Egri Főegyházmegye védőszentjének ünnepén (...) kinevezte fidolomai címzetes püspökké és az egri érseki szék segédpüspökévé.

Majd nagy várakozással és intenzív készülődéssel telt napok és hetek után, 2011. február 26-án, szombaton az egri bazilikában Erdő Péter bíboros – a társszentelők, Ternyák Csaba egri érsek és Juliusz Janusz, hazánk akkori apostoli nunciusa segédletével – püspökké szentelte az Egri Főegyházmegye kinevezett segédpüspökét.

Ternyák Csaba érsek a szentmise elején elmondott köszöntőjében kifejezte, hogy az Ön személyében »a Szentatya nagy ajándékot adott az Egri Főegyházmegyének«. (...) azt is elmondta, hogy az új segédpüspököt a kapcsolat embereként (távközlési főiskolát végzett), lelki emberként (spirituális volt) és az igazság embereként (egyházjogból licenciát szerzett) fogadják Egerben (...).

A bazilikát zsúfolásig megtöltő hívek imádkoztak a szentelendőért és szolgálatáért Isten egész népének javára.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívei és papjai – immáron tizenegyedik éve – örömmel tapasztalhatják, hogy Ferenc püspök atyának a legfontosabb az, hogy – az Élet bősége vonzásának igézetében – élje tanítványi életét a Mesterrel, Jézus Krisztussal a benne hívők rész- és világegyházi közösségében. (...)

»Élem az életem – mondják sokan. Mi, keresztények tudjuk, Krisztus életét kell élnünk, nem a magunk kis életét. Az Isten életét, mert az ő élete az örök élet. Arra hívott meg bennünket, hogy ő élhessen bennünk; hogy rajtunk keresztül ő szerethessen.« (Palánki Ferenc, Az élet a szeretetben teljes, Szent István Társulat, Budapest, 2017, 90.)

Ennek a tanítványi életnek akar megnyerni (...) mindenkit tanítói, megszentelői és egyházkormányzati tevékenységén keresztül, hogy minden ember Krisztus húsvéti misztériumát egyre jobban megismerje, szeresse és élje. Jelenkorunkkal pedig párbeszédben állva, alkotó találékonysággal együtt tegyünk tanúságot ország és világ előtt arról, hogy »Jézus a föltámadás és az élet« (Palánki Ferenc püspöki jelmondata).

»Jézus feltámadása reményt ad. Sokszor bennünk is megfogyatkozik a remény, de Jézus mellénk szegődik, „vándorlásunk társa lett, hogy emmauszi tanítványként tanuljunk az isteni igéből, és felismerjük őt a kenyértörésben. Így visszakapva a reményt, embertársainkat, családunkat, közösségünket is ezzel az evangéliummal örvendeztessük meg: Jézus a feltámadás és az élet.« (Palánki Ferenc, Az élet a szeretetben teljes, 286.)

Kedves Püspök Atya! Kívánom, a Mesterre hangolt főpásztor-tanítványi szívvel szolgálja Isten egész népét, hogy Krisztus titokzatos testének tagjai a Főhöz egyre hasonlóbbá váljanak, és vele összhangban legyenek és tegyenek. (...) »Az Atya mindannyiunkat ’eleve arra rendelt, hogy hasonlókká váljunk Fiának képmásához’ (Róm 8,29). Az ember törekedjék ezt a képmást kialakítani az alatt az idő alatt, amíg a földön él, és ezt akkor tudja elérni, ha mindennap életre váltja azt, amit az evangéliumból megértett.« (Palánki Ferenc, Az élet szeretetben teljes, 285)

Isten éltesse!”

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

