150 éve a misszió frontvonalában – Verbita fogadalomtétel a rendi jubileumi év végén Budatétényben

A szentmise kezdetén Magung Fransiskus Xaverius SVD tartományfőnök köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta: ez az ünnep nem csupán lezárása a világméretű jubileumnak, hanem hálaadás is mindazért a szolgálatért, amelyet a verbita szerzetesek 150 éve a világban és 1916 óta Magyarországon végeznek.

A püspök szentbeszédében hálát adott a 150 éves jubileumért, és hogy a rend a világban és Magyarországon is szolgálja az Egyházat. Kiemelte, hogy a verbita közösségek nemzetközi sokszínűsége a testvériség és a befogadás élő tanúságtétele. Rámutatott, hogy missziós lelkületük új lendületet adott és ad ma is a magyar egyháznak.

Ezt követően három feladatot bízott a verbita közösségre: tanítsák a híveket missziós lelkületre a mai világban, segítsenek nyitottabbá válni más népek és kultúrák felé, valamint lelkesítsék a fiatalokat az evangélium örömével. A szentbeszéd végén külön is a fogadalmat tevőkhöz fordult: „Ti pedig legyetek hűségesek. Ez a legfontosabb.”

Az ünnep különleges pillanata volt, amikor Ackah Festus SVD egy évre megújította szerzetesi fogadalmát.

Ezután James Jimson Pullappallil SVD válaszolt a tartományfőnök kérdéseire, a Mindenszentek litániája alatt a földre borult, majd égő gyertyával a kezében ünnepélyesen letette örökfogadalmát.

Végül Szabó Alex SVD hálával emlékezett vissza 25 évvel ezelőtt tett első fogadalmára, amelyet most az évforduló alkalmából újított meg.

A szentmise végén Jimson testvér szólt az ünnepeltek nevében is. Megköszönte Istennek, szüleiknek – akik lélekben voltak jelen –, valamint minden testvérnek és segítőnek a támogatást, amely hivatásuk útján kísérte őket.

Az ünnep szellemében visszhangzott az alapító, Szent Arnold Janssen mottója is: „Éljen Jézus Szíve az emberek szívében!” – amely ma is vezérlő gondolat a verbita missziósok számára.

A szentmise után a missziósház udvarán folytatódott az ünneplés szeretetvendégséggel, közös ebéddel, köszöntésekkel és nemzetközi énekekkel. Egy szívvel adtak hálát a sokfelől érkezett jelenlévők a 150 év kegyelmeiért és a közösség mai tanúságtételéért. Ez a nap egyszerre volt hálaadás a múltért, ünneplés a jelenben és reményteljes küldetés a jövő felé, hogy a verbita rend továbbra is a misszió frontvonalában szolgáljon, hűséggel és szeretettel.

Szöveg: Szabó Alex SVD

Forrás és fotó: Isteni Ige Társasága

