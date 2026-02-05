150 éves a Szalézi Munkatársak Egyesülete

Kedves Szalézi Munkatársak!

Január 31-én, azon a napon, amikor az egész Szalézi Család örömmel ünnepli szeretett atyánkat és alapítónkat, Bosco Szent Jánost, szívem tele van hálával és reménnyel, ahogy mindegyikőtökre gondolok, szerte a világban.

Don Bosco ünnepe mindig különleges alkalom arra, hogy visszatérjünk karizmánk gyökereihez, hogy újra felfedezzük annak a hívásnak a frissességét, ami lenyűgözött minket, és továbbra is irányítja lépéseinket. Idén pedig a Gondviselés különleges fényt kínál nekünk, hogy megvilágítsuk utunkat: a rendfőnök strennáját: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond! Hívők, akik szabadok a szolgálatra.”

Ezek a szavak, amelyeket Mária mondott Kánában, rendkívüli erővel visszhangoznak Don Bosco életében. Ő, aki Isten akaratának folyamatos és nagylelkű „igen”-jévé tette életét, megtanítja nekünk, mit jelent hívőnek lenni, szabadon szolgálni. Megingathatatlan hite, amely az Úrral való mélységes találkozás szülötte, a fiatalok fáradhatatlan szolgájává, teremtő és merész apostollá tette.

Ez a meghívás, hogy „tegyetek meg bármit, amit mond nektek”, közvetlenül a ránk váró nagyszerű esemény felé mutat: a hatodik világkongresszusunk felé. Nem véletlen, hogy a kiválasztott téma a „Légy élesztő, hogy gyümölcsöző legyél”. Hogyan lehetünk a világ tésztáját erjesztő élesztő, ha nem az engedelmes hallgatásból és a szabad és nagylelkű szolgálatból kiindulva, ahogy a strenna is jelzi? A két téma megvilágítja egymást: arra vagyunk hivatva, hogy gyümölcsözők legyünk, elősegítsük az életet és a reményt, és ezt csak akkor tehetjük meg, ha a kánai szolgákhoz hasonlóan hallgatjuk az Igét és magabiztosan cselekszünk.

Óriási örömmel látom oly sokak nagylelkű válaszát, akik már regisztráltak a kongresszusra. Az ő részvételük csodálatos jel, tanúbizonyság arról, hogy egyesületünkben él és erős a vágy, hogy „kovász” legyünk. Bizonyíték arra, hogy a Szentlélek továbbra is fúj, és gyümölcsözővé tesz minket.

Ezen az ünnepen kérjük Don Boscót, hogy járjon közben értünk, hogy egyre inkább hitben élő férfiakká és nőkké váljunk, akik szabadon szolgálhatnak, és képesek mindennapi munkájuk vizét az önmagát adó szeretet jó borává alakítani.

Békés és örömteli Don Bosco-ünnepet kívánok nektek, és nagy szeretettel várlak titeket Rómában, hogy együtt éljük át a felejthetetlen szalézi pünkösdöt.

Testvéri szeretettel,

Antonio Boccia

világszintű koordinátor

Forrás és illusztráció: szaléziak.hu

Magyar Kurír