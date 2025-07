16 millió forintos további támogatást adott át a Karitász az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére

Az adomány átadásakor szervezett sajtóesemény házigazdája, Molnár József, a Gyulafehérvári Caritas kommunikációs munkatársa elmondta: az esemény célja, hogy megmutassák azt a határokon átnyúló nagyszabású összefogást, amely a májusi-júniusi árvizek nyomán indult el magyarországi és romániai közösségek között.

Az eseményre szimbolikus helyszínen, a Kovászna megyei kökösbácsteleki hídnál került sor, ahol nemrég még mindent a víz uralt. A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica részéről Zagyva Richárd, a szervezet országos igazgatója, míg a Gyulafehérvári Caritas részéről Márton András igazgató volt jelen. Az érintett önkormányzatokat Silviu Tăraș, Kökös község polgármestere és Kanyó Antal, Nagyborosnyó polgármestere képviselte.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a Karitász egy nemzetközi hálózat, amely baj esetén igyekszik mindenhol jelen lenni, a segítők és a rászorulók mellett egyaránt. Kiemelte, hogy a szervezet már az árvíz kezdetén 2 millió forintos gyorssegélyt és 2 millió forintnyi segélyszállítmányt biztosított, majd adománygyűjtést indított. Ennek eredményeként gyűlt össze az a további 16 millió forint értékű támogatás, amelyet a hosszú távú segítségnyújtás elősegítése érdekében adnak át a térségben élő családoknak.

A támogatást személyesen hozták el, mert – mint fogalmazott – „a Karitász-logóban szereplő lángok a szeretet lángjai; ennek szimbolikája, hogy a szeretet tüze el tud érni az emberekhez, ha kell, fel tudja melegíteni a szíveket, adománygyűjtésre buzdít, vagy eljuttatja az adományt azoknak, akik leginkább rászorulnak”.

Zagyva Richárd elmondta, hogy jelenlétükkel szeretnék kifejezni, hogy a bajba jutott közösségek nincsenek egyedül, és remélik, hogy az érintettek is érzik, ez az adomány „a szívünkből és küldetésünkből fakad”.

Hozzátette, hogy élelmiszercsomagokat is hoztak, amelyeket a budapesti Pannonia Sacra Általános Iskola diákjai gyűjtöttek és állítottak össze, így a csomagok elkészítésében sok segítő szándékú ember szíve, lelke és keze is benne van.

Az igazgató a beszéde végén ünnepélyesen átadta a 16 millió forintról szóló jelképes adománylevelet Márton Andrásnak, a Gyulafehérvári Caritas igazgatójának. Az adománylevél a magyarországi hívek, szerzetesrendek, karitász- és egyházközösségek támogatását tükrözi.

Márton András köszönetét fejezte ki mind a magyarországi, mind a romániai adományozóknak. Kiemelte, hogy különösen sokat jelent számukra a magyar Karitász gyors reagálása, hiszen ők elsősorban a hosszú távú, hétköznapi támogatásra fókuszálnak, azonnali segítségnyújtásra nem rendelkeznek nagyobb kapacitással. Mint elmondta, az erdélyi közösségek aktív hozzájárulásával összesen körülbelül 390 ezer lej (31,5 millió forint) gyűlt össze, így a rendelkezésre álló teljes támogatás jelentős. Az adományozók között magánszemélyek, a csíksomlyói búcsú résztvevői, kisközösségek, egyesületek, vállalkozások és települések is szerepeltek.

A sajtótájékoztatón két érintett település, Kökös és Nagyborosnyó polgármesterei is felszólaltak. Hangsúlyozták az összefogás jelentőségét és köszönetet mondtak minden adományozónak és szervezőnek. Kanyó Antal, Nagyborosnyó polgármestere kifejtette, hogy másfél hónappal az árvízhelyzet kialakulása után most leginkább építőanyagra van szükség. Az adományoknak hála ezeket most be tudják majd szerezni, az újjáépítést pedig hatékonyan tudják végezni.

Silviu Tăraș, Kökös polgármestere a helyi közösség nevében mondott köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a segítségnyújtáshoz, különösen annak a sok százezer katolikus hívőnek, akik sorsközösséget vállaltak az árvíz sújtotta emberekkel. Mint mondta, másfél hónapon keresztül folyamatosan érkezett a segítség, amelyet most a Karitász támogatása egészít ki.

Az érintettek tartós élelmiszert, elektronikai eszközöket, sőt bizonyos esetekben bútorokat is kaptak. „Továbbra is nagy kihívást jelent, hogy sokan még mindig azokban a házakban élnek, amelyeket elöntött a víz, és ezek helyreállításra szorulnak. A problémák sokrétűek – nem csupán pénzre van szükség, hanem például olyan cégekre is, amelyek elvégzik a szükséges javításokat” – fejtette ki a polgármester. Hangsúlyozta: különösen fontos számukra, hogy a segítség közvetlenül a rászoruló magánszemélyekhez jut el. A támogatás célba juttatását a Gyulafehérvári Caritasszal partnerségben végzik majd, kár- és igényfelmérés alapján.

A rendezvény zárásaként a résztvevők meglátogattak néhány károsult családot, akiknek átadták azokat a tartósélelmiszer-csomagokat, amelyeket a budapesti általános iskolások állítottak össze.

A Katolikus Karitász és a Gyulafehérvári Caritas ezúton is köszöni minden segítő és adományozó támogatását, és a jövőben is elkötelezetten folytatja szolidaritási munkáját a rászorulók érdekében.

Forrás: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica és Gyulafehérvári Caritas

Fotó: Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír