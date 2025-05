1700 év után ugyanazt a hitvallást mondták el együtt Londonban és Jeruzsálemben

Az egység és a remény lelkületében kapcsolódtak össze különböző keresztény felekezetek, akik két szimbolikus jelentőségű helyszínen ünnepeltek: Jeruzsálemben a Jézus Legszentebb Neve társszékesegyházban, míg Londonban a Temple Church néven ismert anglikán templomban zajlott az ünnepi istentisztelet.

Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka mellett jelen voltak Jeruzsálemben a keleti egyházak képviselői is; Londonban Vincent Nichols bíboros mellett anglikán, ortodox és katolikus egyházi vezetők vettek részt az ünnepi megemlékezésen.

A közös istentisztelet nem csupán egy ünnepi pillanatot jelent, hanem a testvériség fontos jele is egy olyan időszakban, amelyre a megosztottság és a konfliktusok nyomják rá bélyegüket, különösen a Szentföldön. A szertartás kezdetén Ferenc pápa üzenetét olvasták fel, amelyben kifejezte közelségét a közel-keleti keresztényekhez, és felszólított a konfliktus azonnali lezárására, valamint a békés jövő megteremtésére buzdított, amely a megbocsátáson és a testvéri szolidaritáson alapul.

A liturgia középpontjában a Niceai Hitvallás közös elmondása állt, különböző nyelveken: görögül, latinul, angolul, arabul, valamint egyházi szláv nyelven – ezáltal is kinyilvánítva a keresztény üzenet egyetemességét. Különösen erős jelképiséget hordozott ez a pillanat: elmondani ugyanazt a credót, amelyet a 4. században fogalmaztak meg, hogy kifejezzék a közös hitet az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben; a hitvallást, amely ma is egyesíti hívők millióit szerte a világon.

A kezdeményező ökumenikus szervezet, a Friends of the Holy Land (A Szentföld Barátai) az esemény kapcsán felhívta a figyelmet az „élő kövek”, a közel-keleti keresztények nehéz helyzetére is – imáinkkal, illetve a szolidaritás konkrét módjaival is támogathatjuk őket.

