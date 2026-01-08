2026-ban is folytatódik az elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzér hagyománya a Szent István-bazilikában

Az alábbi gondolatok megosztásával indult az imádság 2026-ban:

„Szűz Mária az ég és föld Királynője a kegyelem által, amint Jézus természettől és a megváltás erejénél fogva annak Királya. Minthogy azonban Jézus Krisztus országa az Írás szavai szerint: »Az Isten országa tibennetek vagyon« főleg a szívekben, vagyis az emberek bensejében van, hasonlóképpen Szűz Mária országa is kiváltképpen az emberek bensejében, vagyis a lélekben van. És főleg a lelkekben dicsőíttetik meg Szűz Mária Fiával, miért is a szentekkel a szívek Királynőjének nevezhetjük őt.” (38) (Montforti Boldog Grignon Lajos: A tökéletes Mária-tisztelet)

Szűz Mária országa szívünkben a kegyelem által tárul fel, így ismerjük fel, hogy Mária az ég és föld Királynője. Mária Fiai ennek a szívekben feltáruló kegyelmi TÉRnek, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül feltáruló Isten országának szilárd talajába gyökereznek. Isten országának legfőbb kegyelmi kincsestára Szűz Mária, aki határtalan szeretettel árasztja ki Szeplőtelen Szívének gazdagságát: Fiának, Jézus Krisztusnak kegyelmi életét és lángoló szeretetét az egész emberiségre. Mária Fiai meghívottjai és részesei mindennek.

A 2026-os esztendő első szombatján számos helyen imádkoztak térdelve magyar és más nemzetek fiai is szerte a világban.

Térképen ITT láthatók azok a helyszínek, ahol elsőszombatonként magyar férfiak imádkozzák a szentolvasót.

Az elsőszombati alkalom videója EZEN a linken visszanézhető.

Pécsen már 10. alkalommal imádkozták térden állva a rózsafüzért – a csapadékos időjárás miatt a Dóm tér helyett a bazilikában. A részletesebb beszámoló ITT olvasható.

A csíksomlyói bazilika előtti téren is 23. alkalommal imádkoztak férfiak. Az erről készült képek IDE kattintva tekinthetők meg.

Horvát férfiak – immár megközelítőleg kétezren – harminc különböző köztéren imádkoztak Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában.

Akik már elkezdték az imádságot, kérjük ne fáradjanak bele, hanem folytassák kitartóan, hogy a kegyelem békét adó és védő palástját ezáltal is kiterjesszük és megerősítsük a Regnum Marianum földje és nemzete felett.

Más egyházmegyékben is tervezik az imádság indulását. Imádkozzunk férfi testvérekért, hogy vállalják a Szűzanyának ezt a szép meghívását, hogy elsőszombatonként minél több helyen elinduljon a nyilvánosan mondott férfi szentolvasó ima.

Kérjük, hogy ahol elindult ez az imaforma, jelezzék a Mária Fiai, TÉRden álló Férfiak Szentolvasó–Rózsafüzér Ima Szövetsége és Missziója e-mail-címén (szivekszovetsegemisszioja@gmail.com), valamint küldjenek képet, összefoglalást, tanúságtételt és imaszándékokat is.

Hívjuk, buzdítjuk férfi testvéreinket, hogy a helyi plébániákon indítsanak a plébánosok támogatása mellett havonta férfi rózsafüzér-imaalkalmakat, lehetőleg – nem kizárólagosan – a plébániákon, ajánlottan minden hónap 3. hetében. Köszönettel vesszük, ha elindult helyi rózsafüzért imádkozó férfi csoport és értesítést küldenek róla e-mailben.

Az alábbi oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához, Mária Fiaihoz.

A térden álló szentolvasó ima bátorrá tesz! Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren!

Bízunk abban, hogy a Szent István tér egyre inkább benépesül imádkozó férfi testvérekkel. Ezért különösen is kérjük Mária Fiait, hogy jöjjenek el, és minden alkalommal hozzanak magukkal legalább még két imádkozó testvért. Így valósulhat meg, hogy az elsőszombati szentolvasó imádság ezer térden álló férfi közös könyörgése legyen a Szent István téren. S mindeközben lángra lobbanjon egyre több városban és településen a férfiak szívében a bátor, tanúságtevő imádság és a kegyelem lángja.

A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő elsőszombati imaalkalmát február 7-én várhatóan a Szent István-bazilika előtti téren tartják meg. Az aktuális havi imádság hirdetése már elérhető a Mária Fiai oldalán. Kérjük a plébánosokat, hogy az előtte való héten, január utolsó hétvégéjén (január 31. és február 1.) hirdessék az alkalmat, valamit a plébániai férfi testvérekkel jöjjenek velünk együtt imádkozni.

Mária Fiaiként kapcsolódtunk a január 1-től induló engesztelő imamozgalomhoz a Szent Anna réten, a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolnánál, vállalva egy óra imádságot a hónap folyamán. Erről bővebb információk ITT érhetők el.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír