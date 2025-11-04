21. alkalommal volt elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzér a Szent István-bazilika előtt

Ez alkalommal is számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, sőt új helyszíneken, Sződön, Nagyváradon és Szentgotthárdon is csatlakoztak. Az elsőszombati férfi ima Kecskeméten idén novemberben ünnepelte egyéves elindulását.

Más egyházmegyében is tervezik az imádság elindítását. Imádkozzunk, hogy minél több helyen elkezdődjön a nyilvánosan mondott férfi szentolvasó ima.

Azon helyszínek térképe, ahol elsőszombatonként imádkozzák

vagy imádkozták férfiak a szentolvasót.

Ez alkalommal Cseh Zoltán és Huszti Zoltán atyák adtak lelki tanítást és buzdítást – mindenszentek főünnepéhez kapcsolódóan is.

„A szentség abban áll, hogy Istenhez tartozunk, és Isten szentségét engedjük felragyogni az életünkön keresztül” – mondta Cseh Zoltán atya.

„Isten megosztja csodáit, bennetek van Isten gyógyítása, szabadítása. A papság megkapta Krisztus összes karizmáját, adományát.

Imádkozzunk férfi testvéreinkért, papjainkért, bíboros atyáért, Mohos Gábor püspökért, plébános atyáért, mindannyiunkért. Mindent megkaptunk, hamisítatlanul!” – hangsúlyozta Huszti Zoltán atya.

Az öt előimádkozó átlagéletkora nem volt több 17 életévnél, így az eddig legfiatalabb csapatot képezték, Mária fiai ifjúsági tagozatát.

„Minden elismerésünk a bátorságukért, elszántságukért és hitbéli érettségükért, ami a szentolvasó imádságban való növekedés gyümölcse” – fogalmaztak a szervezők.

A szentolvasó imádság után az alkalom különleges meglepetését a Csíksomlyói Boldogságos Segítő Szűzanya jelentette.

Izsák-Székely Lóránt a Csíksomlyói Boldogságos Segítő Szűzanya kegyszobrának másolatát, valamint a csíksomlyói férfiak áldását, üzenetét hozta magával november első szombatján, mindenszentek napján Budapestre. A Szent István-bazilika előtti téren ünnepélyesen átadta a budapesti férfi testvéreknek, kifejezve ezzel a két közösség különleges kapcsolatát is a Szűzanya fiai, Mária fiai szívében megmutatkozó különleges kegyelmi munkálkodásának köszönhetően.

A gesztus jelzi a két közösség barátságát, közös nemzeti és keresztény gyökereinek megerősítését, összetartozását, amelynek újabb szép jele a Mária-szobrok jelképes cseréje is.

Erről részletesebben a Transylvanian Talk számolt be.

Videó: Szívek Szövetsége és Missziója

A szervezők kérik, hogy ahol imádkoznak bátor férfiak, jelezzék a Mária fiai, TÉRden álló Férfiak Szentolvasó – Rózsafüzér Ima Szövetsége és Missziója e-mail-címén (szivekszovetsegemisszioja@gmail.com), valamint küldjenek képet, összefoglalót, tanúságtételt és imaszándékokat is.

„Buzdítjuk férfi testvéreinket közös rózsafüzér-szentolvasó imádságra!”

„Hívjuk, buzdítjuk férfi testvéreinket, hogy a helyi plébániákon indítsanak a plébános atyák támogatása mellett havonta férfi rózsafüzér-alkalmakat, lehetőleg – de nem kizárólagosan –személyesen a plébániákon, ajánlottan minden hónap 3. hetében” – írják a szervezők.

Kérik továbbá, hogy a helyi férfi imaközösségek küldjenek tájékoztatást működésükről a fent megadott e-mail-címre.

A rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához, Mária fiaihoz a jelentkezés megküldésével lehet csatlakozni.

A szentolvasót imádkozó férfiak lelki-kegyelmi megújulásáért szerveznek lelkigyakorlatot november 29-én a kőbányai Szent György-plébánián. Jelentkezni a megadott e-mail-címen, illetve a Facebook-eseménynél lehet. A lelkigyakorlat ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehet megtenni. Különösen is várják a különböző helyeken imádkozó férfi testvéreket egy találkozásra, ismerkedésre, lelki gazdagodásra! Mária hívja fiait!

A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő elsőszombati imaalkalmát december 6-án várhatóan a Szent István-bazilikában tartják meg.

Az aktuális havi imádság hirdetése már elérhető a www.mariafiai.hu oldalon.

A szervezők arra kérik a plébánosokat, hogy az imádság előtti héten, a november 29–30-i hétvégén hirdessék az alkalmat; a plébániai férfi testvérekkel jöjjenek el közösen imádkozni. Ilyen formán – a szentévben különösen – lehet az alkalom akár a férfiak plébániai zarándoklata Mária lábaihoz, az igazi férfiként példát adó Szent István királyunk nyomdokain.

A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz! Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren!

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír