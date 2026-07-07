29. alkalommal imádkoztak elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzért a Szent István-bazilika előtti téren

Ezzel egy időben számos helyen imádkozták magyar férfiak – de más nemzetek fiai is szerte a világban – a rózsafüzért együtt, térdelve.

Térképen ITT láthatóak azok a helyszínek, ahol elsőszombatonként magyar férfiak imádkozzák a szentolvasót; képtár is megtekinthető az egyes helyszínekről.

A budapesti Szent István-bazilika előtti téren tartott 29. TÉRdeplő rózsafüzér imádság videón ITT visszanézhető, meghallgatható.

A csíksomlyói bazilika előtti téren is 29. alkalommal imádkozták férfiak együtt a szentolvasót. Az erről készült képek ITT tekinthetők meg.

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A szervezők információi szerint más egyházmegyében is tervezik az imádság elindítását; ehhez összegyűjtöttek néhány alapvető, hasznos információt.

Buzdítják a férfiakat a közös rózsafüzér imádságra

Arra hívják a férfiakat, hogy a helyi plébániákon – a plébánosok támogatásával – tartsanak havonta férfi rózsafüzér-imaalkalmakat, lehetőleg személyesen a plébániákon, ajánlottan minden hónap harmadik hetében.

Köszönettel veszik, ha egy-egy új, rózsafüzért imádkozó helyi férficsoport elindulásáról értesítést küldenek e-mailben.

A Mária Fiai oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához, a Mária Fiaihoz – akik vallják:

A térden álló szentolvasó ima bátorrá tesz! Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren!”

Várják a férfiakat Međugorjéba

Szeptember 24. és 28. között rendezik meg – immár második alkalommal – a férfiak zarándoklatát Međugorjéba. Jelentkezni az alábbi linken lehet.

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A szervezők bíznak abban, hogy sikerül egyre jobban benépesíteni imádkozó férfiakkal a budapesti Szent István teret. Ezért különösen is kérik Mária Fiait: „Jöjjenek, és hozzanak magukkal legalább még két imádkozó testvért minden egyes alkalommal! Így megvalósulhat az elsőszombati szentolvasó imádság ezer térden álló férfi által a Szent István téren, és lángra lobbanhat egyre több városban és településen a bátor, tanúságtevő imádság lángja.”

A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő imaalkalmát augusztus 1-jén tartják Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren.

Kérik a plébánosokat, hogy az ezt megelőző hétvégén, július 25–26-án hirdessék az alkalmat, és a plébániájukhoz tartozó férfiakkal „jöjjenek velünk együtt imádkozni! Váljon ez a plébániai férfiak zarándoklatává Mária lábaihoz, az igazi fiúság és férfiasság példáját adó Szent István királyunk nyomdokain.

Mária Fiai, gyertek!”

Az aktuális havi információk a mariafiai.hu oldalon is elérhetők.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Farbaky Tamás

Magyar Kurír