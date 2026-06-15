70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt – Imádságot tartottak Szombathelyen is

1956. óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. Az abortusz áldozatai nemcsak a magzatok és édesanyjuk, hanem családjaik és minden érintett.

A megemlékezést annál a keresztnél tartották, amelynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét. A szent pápa ezen a szentmisén mondott tanításában is kiemelte az élet védelmét: „Vajon nem a Gondviselés jele-e, hogy lelkipásztori látogatásom egybeesik annak az imakilencednek a befejezésével, amelyen magyar keresztények összejöttek, hogy imádkozzanak és elmélkedjenek az anyaméhben megfogant élet értékéről? Napjainkban sokféleképpen, erőszakosan fordulnak szembe az emberi élettel, különösen a gyengék és a védtelenek életével. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között.

Szükséges azért, hogy a keresztények szóval és tettel kiálljanak az emberi élet védelme mellett, és arra törekedjenek, hogy minden ember és az egész társadalom elismerje az élet sérthetetlen értékét, és előmozdítsa annak teljes kifejlődését, Isten törvényének változatlan alapelvei szerint. Mindegyikünktől ezt kéri Jézus, a Jó Pásztor, aki minden egyes báránykát ismer, még ha nagyon kicsi és ismeretlen is, még akkor is, ha el van rejtve anyja méhében.”

Szent II. János Pál pápa Evangelium vitae kezdetű enciklikája a IV. fejezet, 99. pont, 3. bekezdésében az abortuszon átesettekhez szól. „Az Egyház várja az elveszett bárányt, a tékozló fiút, hogy újra gyűrűt húzhasson az ujjára. A bűn és a bűnös ember nem ugyanaz – Isten szeretete nem változik a tetteinktől függően! Ahogy Isten megbocsát nekünk, mi is meg kell, hogy bocsássunk magunknak és egymásnak!”

Az Evangelium vitae enciklika záró imádságával a Szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért.

Forrás: 40 Nap Az Életért/Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír