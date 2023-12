75 éves a bahreini Szent Szív katolikus iskola

A Szent Szív iskola 75 éves fennállása a keresztény jelenlét fontos jele az országban, és a nem keresztény többségű lakosság és a nemzeti hatóságok egyöntetű támogatását is élvezi. „A királyi család néhány tagján kívül az ország számos fontos személyisége tanult itt, köztük orvosok, mérnökök, ügyvédek, üzletemberek, akik ma is nagyra becsülik és értékelik az oktatást, amelyet az intézmény nyújtott nekik, és amelyet ma is biztosít a diákoknak. Hosszú várólisták vannak, mert nagyon sok a jelentkező” – jegyezte meg Aldo Berardi püspök, Észak-Arábia apostoli helynöke, aki az ünnepséget vezette.

2023 márciusa óta Berardi püspök a Szent Szív iskola vezetője, amelynek mottója: Caritas et Veritas. A bahreini oktatási minisztériummal kötött megállapodás értelmében az iskola minden nemzetiség és az országot benépesítő különböző vallási közösségek számára nyitott, és jelenleg a tanulók 20 százaléka bahreini állampolgárságú. „Ez a második legnagyobb iskola Észak-Arábia apostoli helynökségében: 60% katolikus, 26% muszlim és kisebb százalékban hindu és buddhista tanulói vannak. – magyarázza Roselyn nővér, az Apostolic Carmel egyik nővére, aki egyben az intézet igazgatója. – Diákjaink 28 különböző nemzetiséghez tartoznak, és éppen a sokszínűségük révén sikerül egységes közösséget alkotniuk. Iskolánkban a katolikus vallást tanítjuk, és jól együttműködünk a más vallású családokkal. A jó oktatás alapvető fontosságú a diákok jövője szempontjából. És az ő jövőjük a miénk is.”

A nővérek a manamai Szent Szív-plébánián élnek, amely az egész ország egyetlen katolikus plébániája az Awali Arábiai Miasszonyunk-székesegyház plébániája mellett. A két templomban a szentmiséket különböző rítusok szerint celebrálják, összehangolják a lelkipásztori programokat, így tükrözve a helyi katolikus közösség sokszínűségét, amely különböző országokból és egyházi hagyományokból érkező bevándorlókból áll. A nővérek elégedettek azzal a támogatással és megbecsüléssel, amelyet a helyi hatóságoktól kapnak.

Az iskola a bahreini egyházi közösséget jellemző „egység a sokféleségben” elvét is tükrözi. A Szent Szív iskola élénk és sokszínű közösség, amely különböző hátterű és kultúrájú diákokat, tanárokat, munkatársakat és volt diákokat foglal magába. A tanárok és a diákok egész évben rendezvényeket és foglalkozásokat szerveznek a multikulturalizmus és a társadalmi felelősségvállalás előmozdítása érdekében.

Az a hála és elismerés, amelyet ma a Szent Szív iskola élvez, a mindenki javát szolgáló oktatási munka iránti elkötelezettség hosszú és nem mindenki számára nyilvánvaló történetének eredménye. A Szent Szív iskolát 1948-ban alapította Barnabas Maddii kapucinus misszionárius az angol-indiai Martyn támogatásával, aki az első igazgatónő volt, aki egy tanári csoporttal együtt elindította az első osztályokat. Az évek során az intézménybe való felvételi kérelmek száma egyre nőtt. 1952-ben Luigi Magliacani püspök, Arábia akkori apostoli vikáriusa – akit a második világháború alatt a britek letartóztattak és Indiába deportáltak – felkérte a komboniánus nővérek általános elöljáróját, Carla Trozeni nővért, hogy más nővérekkel együtt vezesse az iskolát. Számos változás és kemény munka után az intézetet ma kármelita nővérek (Sisters of the Apostolic Carmel) vezetik ugyanolyan odaadással.

A kulturális program zárásaként december 12-én hálaadó szentmisére került sor a manamai plébánián.

Fordította: Hollósi Judit

Forrás: Fides

Fotó: Sacred Heart School Bahrain/Facebook

Magyar Kurír