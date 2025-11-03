75. születésnapján köszöntötték Bíró László nyugalmazott tábori püspököt

A liturgia kezdetén Puskás Antal OSPPE tartományfőnök mondott köszönetet Bíró László püspöknek, amiért keresztjei és tanításai által szeretné szentté nevelni a híveket. Mint fogalmazott: Mindenszentek ünnepén különösen is közel érezzük magunkat a szentekhez, akik közül jónéhány bizonyosan támogatója lehet a mindenszentekkor született püspöknek.

„Jó látni, hogy az évek nem lassítanak, hanem mélyítenek, és egyre több tér van a szívedben mindnyájunk számára – fordult az ünnepelthez a pálos tartományfőnök. – Azt kívánom, legyen időd nevetni, pihenni és élvezni az Úr apró meglepetéseit is.”

A szentmise zárásában a hívek közössége is köszöntötte a 75 éves nyugalmazott püspököt, akinek egy különleges ajándékkal is kedveskedtek. Mint fogalmaztak: az ajándékozót ajándékozták meg a megajándékozottak: Bíró László püspök egyik nagy vágyát váltják valóra azzal, hogy létrehoztak egy alapítványt, amely a szekszárdi kórházkápolna felújítási költségeinek finanszírozását hivatott előteremteni. A munkálatok költségeihez a Pécsi Egyházmegyei Hivatal is hozzájárulásáról biztosította az ünneplő közösséget.

*

Bíró László Szekszárdon született 1950. október 31-én. A gimnáziumot a győri bencéseknél végezte. 1974. június 23-án szentelték pappá Szekszárdon.

Lelkipásztori szolgálatát a Pécsi Egyházmegyében kezdte. 1974-tól 1977-ig Mágocson, majd még abban az évben egy rövid ideig Szigetváron volt káplán. 1977–1978-ban a pécsi székesegyház káplánja volt; majd 1978-ban szentszéki jegyző, 1980 és 1989 között püspöki szertartó és titkár volt. 1989-től a pécsi székesegyház plébánosa volt, 1990-ben a püspöki bírósági helynök, 1991-től mesterkanonok, majd 1994-től teológiai tanár.

1994. április 18-án II. János Pál pápa kinevezte Castrae Galbae-i címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti segédpüspökké. 1994. május 21-én püspökké szentelték Kecskeméten, az Urunk Mennybemenetele társszékesegyházban.

1994. június 1-jétől 1995. augusztus 1-ig kalocsa-kecskeméti érseki helynök, 1996 és 2008 között pedig a Központi Papnevelő Intézet rektora volt Budapesten.

2008. november 20-án XVI. Benedek pápa Magyarország katonai ordináriusává nevezte ki. Beiktatása 2009. január 9-én volt a budapesti Szent István-bazilikában. 2009–2021 között tábori püspök, 1994-től 2019-ig Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága elnöke volt.

Bíró László püspöki jelmondata: „Tecum pro Te” – „Veled, érted”.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Visontai László videófelvétele

Magyar Kurír