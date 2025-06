950 éves a Szent Fausztina örökségét hordozó płocki egyházmegye

A jubileumi eseményen püspökök, papok, megszentelt életet élők, a hatóságok képviselői és több ezer hívő vett részt. A liturgia hálaadás volt a płocki egyházmegye közel ezeréves jelenlétéért Mazóvia földjén, az egész lengyel katolikus egyház nevében is.

Ma is vállalni kell a missziós küldetést

Német László bíboros homíliájában Płock sajátos lelki örökségére mutatott rá, ez pedig az a hely, ahol 1931. február 22-én Szent Faustyna Kowalska egy látomásban meglátta az Irgalmas Jézust, és megértette az Úr kérését, hogy „fesse meg az ők képét”, mely napjainkra az egész katolikus világban közismert: a feltámadt Jézus szívéből az irgalmas szeretet sugárnyalábjai áradnak, alatta egy felirattal: „Jézusom, bízom benned”.

A pápai legátus hangsúlyozta, hogy ez a kinyilatkoztatás „nemcsak prófétai jel volt, hanem egyúttal missziós parancs is”; egy olyan hívás, amely ma is választ igényel. „Ha tehát Płock városa az a város, ahol Szent Fausztyna felkészült az irgalmasság üzenetének befogadására, nem lehetne ma is vállalni ezt a küldetést?” – tette fel a kérdést a belgrádi érsek. Utalva Szent II. János Pál pápa 34 évvel ezelőtti płocki apostoli látogatására, a bíboros kiemelte az irgalmasság missziójának folytonosságát, amelynek Lengyelország és a płocki egyházmegye különösen is tanúja és letéteményese.

A płocki egyházmegye jubileumi esztendejének mottója: „A remény zarándokai – úton a Forrás felé”, ebből kiindulva Német László bíboros arra kérte a híveket, hogy újítsák meg magukban az istengyermekség karizmáját és adják tovább a hitet a jövő nemzedékeknek, kijelentve, hogy a saját környezetükben is szükség van a missziós tevékenységre.

Reménység és felelősség az Egyházban

A pápai legátus homíliájában azt is kiemelte, hogy napjainkban szükség van egy „nagy reménységre”, amely nem a múló dolgokban, hanem Istenben gyökerezik, akinek „emberi arca van, és aki mindvégig szeretett minket”. „Ő a remény forrása, aki nem okoz csalódást.” A bíboros utalt a szinodalitásra, és felhívást intézett a közösségért való felelősségvállalásra. „Együtt alkossátok az Egyházat, és érezzétek magatokat felelősnek érte. Éljétek a hitet büszkén, de alázattal. Engedjétek, hogy a Szentlélek munkálkodjon a szívetekben!” – buzdította a sportcsarnok több ezres hívő közösségét. A 950. évforduló megünneplése nemcsak ünnepélyes megemlékezés a történelemről, hanem lelki hivatás is az Egyház jövője iránti felelősségvállalásban.

A pünkösd vigíliáján tartott szentmise végén Német László bíboros XIV. Leó pápa nevében adott áldást a híveknek, akik számára „a szentmise a mély érzelmek, az imádság és a hála pillanata, valamint a hit új szakaszának kezdete volt, amelyen mint tanítványok, tanúk és »az irgalmasság misszionáriusai« vettek részt” – emlékezett a szentmise után a pápai legátus.

Ferenc pápa kinevezését XIV. Leó pápa megerősítette

Miként ismeretes, Ferenc pápa ez év április 5-én nevezte ki Német László SVD bíborost, belgrádi érseket különleges küldöttének a lengyelországi Płock Római Katolikus Egyházmegye 950. évfordulója alkalmából június 7-én tartott ünnepségekre. XIV. Leó pápa megerősítette ezt a kinevezést, és létrehozta a bíborost kísérő pápai missziót, amelynek tagjai Marek Jarosz, a Płocki Nagyszeminárium rektora és Tomasz Kadziński, a żuromini Szent Antal templom plébánosa lettek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Tomasz Miecznik/płocki egyházmegye

Magyar Kurír