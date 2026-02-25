A 80 éves Jakubinyi György nyugalmazott érseket ünnepi kötettel köszöntötték Gyulafehérváron

Az ünnepélyes bevonulást követően a szentmise kezdetén Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa olasz nyelven köszöntötte Jakubinyi György nyugalmazott érseket, tolmácsolva a Pietro Parolin bíboros által küldött levélből XIV. Leó pápa üzenetét. A nuncius felidézte, hogy 1980. március 29-én kelt táviratában Szent II. János Pál pápa, miközben nem csekély fájdalommal elfogadta Tiszteletreméltó Márton Áron püspök lemondását, három olyan szót használt, amelyek azóta szállóigévé váltak a nagy püspök jellemzésére, akinek idén születésének 130. évfordulójára emlékezünk: Integerrimus Domini famulus – az Úr becsületes szolgája. Jakubinyi György érsekhez szólva a nuncius kifejezte meggyőződését, hogy az ő hűséges szolgálata a gyulafehérvári főegyházmegye élén szintén Tiszteletreméltó Márton Áron példájának fényében bontakozott ki. Kifejezte jókívánságait az Egyház javára végzett szolgálataiért.

Ezt követően felolvasta a XIV. Leó pápa szívből jövő jókívánságait tolmácsoló Pietro Parolin bíboros által küldött levelet, amelyben a szentatya imádságos közelségéről biztosítja a nyugalmazott gyulafehérvári érseket. A pápa hálát ad Jakubinyi Györgynek a Szentírás iránt tanúsított szeretetéért, azokért a kutatásokért, amelyek Isten igéjének mélyebb megismerését szolgálták, és azért, hogy e kapott ajándékokat nagylelkűen mások szolgálatába állította.

Ezt követően Jakubinyi György nyugalmazott érsek mint a szentmise főcelebránsa köszöntötte az összegyűlt egyházi méltóságokat, a papokat, a megszentelt életet élőket és a hívő közösséget. „A Jóisten kegyelméből megéltem a nyolcvanadik évet” – mondta a nyugalmazott főpásztor, hozzátéve, hogy illő követni Szent Pál biztatását: „Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának” (vö. Ef 5,20). Emlékeztetett, hogy a szentmisében a szentlecke Mátyás apostol kiválasztásáról szólt, akit Júdás apostol helyére választottak a tizenkét apostol közé. Az evangéliumban Jézus az Isten és a felebarát szeretetének új parancsát adja nekünk: úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan Jézus szeretett, aki életét adta értünk.

Maradjon világító mécses

A szentírási részek felolvasását követően Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szentbeszédében emlékeztetett, hogy Szent Mátyás apostol ünnepén a meghívás titkára és csodájára emeljük tekintetünket. Történetében a mi életünk titka is megjelenik. Pályaválasztáskor a fiatal mesterséget, szakmát választ, ugyanakkor az érsek szerint a papi hivatást nem lehet választani, arra Isten hív, ő választ ki. Az érsek kifejtette, hogy a hivatás nem pusztán feladat, hanem egy egész életre szóló küldetés, ami minden ember életében jelen van, de csak akkor válik termékennyé, ha engedelmes szívvel válaszolunk rá. „Ahogyan Szent Mátyás apostol tanúságtétele gyümölcsöt termett az Egyház életében, úgy a mi hivatásunk is abban áll, hogy életünk minden mozzanatában Isten szeretetét tükrözzük” – emlékeztetett a főpásztor.

Az ünnep „hálaadás azért az életért, amelyben a meghívás hűséges válaszra talált”, ugyanis Jakubinyi György nyugalmazott érsek évtizedeken át gazdagította Egyházunkat. Ifjú korában meghallotta a meghívást, amihez hűséges maradt, hosszú éveken át tanította a kispapokat – köztük Kovács Gergely érseket is –, bevezetve őket a Szentírás szeretetébe. A főpásztor arra kérte a Mindenhatót, hogy az ünnepeltet ajándékozza meg „további erővel, lelki békével és az ő közelségének örömével. A bölcsesség és tapasztalat, amelyet nyolc évtized érlelt, továbbra is maradjon világító mécses.”

Mindenben kövessétek püspökötöket!

A szentmise végén Bőjte Csongor kifejezte a közösség háláját a nyugalmazott érsek életéért, „amely a papi hivatás csendes komolyságában, a tanítás felelősségében és a püspöki szolgálat terhében formálódott. Egy szolgálatért, amely nem önmagára irányult, hanem Krisztus Egyházára és a rábízott népre.”

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (RKPK) elnöke személyes hangvételű köszöntőjében felidézte azt az emlékezetes napot, amikor 1971-ben Márton Áron püspök bemutatta fiatal papjait Szent VI. Pál pápának, akik között ott volt Jakubinyi György érsek is. „Akkor a szent pápa ezeket a szavakat mondta és véste érsek atya szívébe. Mindenben kövessétek püspökötöket! Azaz tanuljatok püspökötöktől, mert szent – és ez a mondat nemcsak dicséret volt, hanem küldetés, örökség, lelki iránytű egy egész életre” – idézte fel Böcskei László püspök. Hozzátette, hogy a nyugalmazott érsek nemcsak tanulta és élte, hanem tovább is adta ezt a katedránál, az irodában, a szószéken. „Ma, Szent Mátyás apostol ünnepén itt a gyulafehérvári székesegyházban mi is együtt mondjuk, amit talán nem mondtunk ki elégszer, hogy Isten ajándéka vagy közösségeink számára és ugyanazzal a szeretettel tekintünk rád, amellyel egykor a fiatal pap tekintett püspökére. Hálát adunk és tanulni szeretnénk, erőt meríteni ebből az Istennek ajándékozott életből” – fogalmazott az RKPK elnöke.

Minden folyó a tengerbe ömlik

A gyulafehérvári főegyházmegye papjai, szerzetesei és hívei Jakubinyi György érsek 80. születésnapja alkalmából ünnepi ajándékkal készültek. Az ünnepi kötet összeállításában tanítványok, biblikus és teológus kollégák, az Egyház és a művészettörténet képviselői, valamint az érsek által támogatott fiatalabb generációk vettek részt. Oláh Zoltán nagyprépost, egyetemi intézeti igazgató elmondta, a könyv első része teológiai, filozófiai, művészeti és egyháztörténeti tanulmányokat tartalmaz, míg a második részt rövidebb visszaemlékezések alkotják. A kötet címe – Minden folyó a tengerbe ömlik – a Prédikátor könyvének egyik bibliai versére utal.

Hurgoi János irodaigazgató arra kérte a nyugalmazott érseket, „fogadja szeretettel ezt az emlékkönyvet, amelyet a főegyházmegye mély tisztelettel, hálával nyújt át mint közösségünk szeretetének kézzel fogható jelét és a sok áldozatos szolgálatáért mondott köszönetünk szerény kifejezését. Isten éltesse sokáig erőben és kegyelemben.”

Miután Kovács Gergely érsek átnyújtotta a nyugalmazott érsek számára az ajándékkötetet, Jakubinyi György érsek köszönő szavaiban kifejezte háláját mindazokért, akik elkísérték életútját: családtagok, lelkiatyák, tanárok, iskolatársak, munkatársak, barátok és jótevők. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a jelenlétükkel vagy imáikkal támogatták, és Isten áldását kérte rájuk.

A szentmisét követően a papság átvonult az érsekség udvarára, a jelenlévők a kijáratnál egy erre az alkalomra készült emlékképet kaptak ajándékba.

A szentmisét élőben közvetítették, ITT lehet visszanézni.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Geréd Zsolt/Foto Marco

Magyar Kurír