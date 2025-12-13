A bántalmazás megelőzésének lehetőségeiről, a bántalmazókról tartottak szakmai napot Budapesten

Az Emberi Méltóság Stratégia alapelve szerint bántalmazási esetekben az áldozatok érdekei mindig elsőbbséget élveznek. A „Bartimeus – Add, hogy lássak!” képzések eddigi alkalmain ezért elsősorban az áldozati lét sajátosságaira összpontosítottak. A december 9-i találkozón azonban az elkövetők felé fordították a figyelmüket.

A nap kezdetén Kiss Gabriella pszichológus Az elkövetői lét pszichológiája és pszichodinamikája címmel vezetett csoportmunkát.

Először pszichodráma-gyakorlatra kérte a résztvevőket kis csoportokban. Mindenkinek bele kellett helyezkednie egy bántalmazásos ügy szereplőinek (hozzátartozó, pszichológus, kihallgató és az Isten) helyzetébe, majd kis csend után csak egy-egy kérdést tehettek fel a középen lévő, az elkövetőt szimbolizáló üres széknek. Majd szerepcsere következett.

A gyakorlat után nagy körben megosztották egymással, hogy melyik szerepből mit éltek meg. Mindannyian egyetértettek abban, hogy nehéz gyakorlat volt, mély érzelmeket szabadított fel.

Ezután a pszichológus példákon keresztül is felvázolta az elkövető pszichológiai folyamatát végigvezetve egy skálán, majd kérdésekre és válaszokra került sor.

A szakmai nap következő előadója Kiss Gábor egyházjogász volt, aki a gyanúsítotti kihallgatás jelentőségéről beszélt a szexuális bántalmazási ügyek feltárása kapcsán.

Az elkövetők kihallgatása során meg kell tudni, hogy mi történt egyáltalán. A mi, hol, mikor, hogyan, ki, kivel, miért kérdésekre kell válaszokat kapni – emelte ki az egyházjogász. Kitért a kihallgatás fogalmára, tartalmi tematikus egységére és a gyanúsított kihallgatásának előkészítésére is; majd arra hozott példákat, hogy a beismerő vallomásig hogy juthatnak el. Az előadó leszögezte, lehetséges professzionális kihallgatást eszközölni egyházi környezetben is.

Közös csendes ima után Búza Judit gyermekvédelmi szakember, lelkigondozó a bántalmazást elkövetők lelkigondozói kíséréséről tartott előadást. Beszélt a lelkigondozói szemléletről, majd fejlődéslélektani megközelítéssel folytatta a témát, és megosztotta, hogy emberként és lelkigondozóként is megterhelő lelkileg ez a terület. Kifejtette a bántalmazást elkövetők jellemzőit (mit gondolunk róluk és mi a valóság) és a bántalmazások következményeit a bántalmazóra nézve. Megrendító példákat hozott, melyekkel lelkigondozói és gyermekvédelmi munkája során találkozott.

Zárásként Dobszay Benedek szakmai vezető ismertette az Emberi Méltóság Stratégia aktuális programjait.

Az Emberi Méltóság Stratégia képzéseiről ITT olvashatnak bővebben.

Forrás és fotó: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Magyar Kurír