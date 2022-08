A békéért ajánlják fel az idei „1Úton” zarándoklatot

A csatlakozók számának növekedése igazolja, hogy az effajta közösségi élmény, a közös célért való tenni akarás egyre többeket mozgat meg, mert egyre többekben fogalmazódik meg, hogy valamilyen többlettel, lelki tartalommal szeretnék megtölteni aktív szabadidős tevékenységeiket. A felajánlott célért való tenni akarás kettős: a testi áldozathozatal mellett az imádság ereje is meghúzódik.

Az évente megrendezett „1Úton” elnevezésű zarándoknap több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben a Felvidéken, Szlovéniában és Magyarországon. Sok ezer ember számára nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: különféle nemzetiségű, világnézetű emberek egymás mellett egymáshoz és egymásért zarándokolnak. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír.

Az elmúlt másfél-két év sok változást hozott. A rendkívüli helyzet megélése sokakat indított „belső útra”, igazi önfejlődésre. A mindenkori vírushelyzetnek megfelelő szabályok betartása mellett idén augusztus 13-án mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen, és tegyen valamit a békéért.

Most, hogy ilyen közel érezhetjük, tapasztalhatjuk a háború pusztító hatásait, fontos vállalnunk ezt a fajta szolgálatot is, hiszen a háború nemcsak fizikai, de lelki értelemben is pusztít. A szervezők és a résztvevők ezért a 2022-es esztendőben a zarándoklatot – imáikat és lépteiket – az Isten és ember, ember és ember közötti békés viszonyért ajánlják fel.

Egy zarándoklat során megoszthatjuk zarándoktársainkkal fájdalmunkat vagy boldogságunkat, tanulhatunk egymás hibáiból, megoldást, eszközt adhatunk az útkeresők kezébe.

A központi lelki programhoz minden zarándokszakasz kínál valami pluszt, amely igazodik a helyi közösség, az érintett terület lelkiéletéhez, de akár a terepviszonyokhoz is. Az idei „1Úton” zarándoknapon nemcsak gyalogosan, de kerékpárral, futva vagy lovon, sőt kenuval is megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés a zarándoklás.

Csatlakozni – egy-egy kivételes szakasztól eltekintve, amely valamilyen különleges sajátossággal bír, mint például a kerékpáros szakaszok – bárhol, bármikor lehet. A Mária-út lehetőséget biztosít arra, hogy ne az otthonunktól távol találjuk meg ezt a lehetőséget, hanem saját régiónkban is ki lehessen próbálni a zarándoklást.

Az „1 Úton” nemzetközi zarándoknapnak kiemelt célja az is, hogy megmutassa, itthon is lehet csodás természeti és épített környezetben zarándokolni, és aktívan, erőnkön felül teljesítve, közben imádságos lélekkel együtt tölteni az időt.

A Mária-út kiemelt szakaszairól Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken, Szlovéniában és Ausztriában

