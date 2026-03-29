A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (28/36)

Együttérzés és szolidaritás a fájdalomban

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Hány játszmát játszunk és hány falat emelünk azért, hogy ne lássuk és ne érezzük az emberi szolidaritás terhét? Hányszor fordítjuk el tekintetünket a szükséget szenvedő testvéreink elől?

Mi az oka?

A pap és a levita (Lk 10,25–37) a templomban szolgáltak, fontos emberek voltak és kötelességtudók. Nem engedték eltéríteni magukat a sebesült láttán. Nem engedték, hogy a látvány megérintse a szívüket.

Valahányszor megkeményítjük a szívünket, nem akarunk lemondani arról az illúzióról, hogy urai vagyunk a világunknak. Elhitetjük magunkkal, hogy az életünk minden eseményét mi irányítjuk. S ezért megteremtjük saját vidámparkunkat, ahol nem kell foglalkozni sem a szenvedéssel, sem a szenvedőkkel.

Korunk irgalmas szamaritánusai

Ők azok, akik felismerik a körülöttünk történő események megtérésre hívó szavát. Kinyitják a szívüket a nagylelkűségre és az új élet reményét kínálják fel!

Azok, akik nem futnak el az emberi fájdalmak elől, hanem együttérzően érintik meg őket, gyógyulást és új erőt hoznak.

Megoldásközpontú világunkban fontos felismernünk, hogy nem szüntethetjük meg a fájdalmat anélkül, hogy osztoznánk benne.

Beszéljünk olyan hús-vér emberekkel, akik az élet terheit hordozzák, olyanokkal is, akik tőlünk eltérő véleményen vannak. Ne megoldást kínáljunk, hanem osztozzunk velük a fájdalmukban!

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír