A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (29/36)

Ne Hollywoodtól tanuljunk

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Ne a filmekből tanuljuk meg, milyen a normális élet, milyenek a normális emberi kapcsolatok!

Költözzünk le a netről és lépjünk személyes kapcsolatba a körülöttünk élő emberekkel.

Ne higgyük el, hogy az élet törvényei, igazságai az idő múlásával már érvényüket veszítik. Bizonyos kérdésekben merjünk „maradinak” látszani.

Egyetlen hazugság sem lesz igazzá attól, hogy beléptünk a harmadik évezredbe. (Johannes Hartl)

Legyünk tanúi az életnek

Tanúi az egységnek, a békességnek, a reménységnek. Éppen erre vágynak a körülöttünk élők is.

Időzzünk sokat a Forrásnál, legyünk „öntözött kertek”, „víz mellé ültetett fák”!

Ma a keresztény közösségek lehetnek a biztonság, a békesség, a családias szeretet szigetei, menedékek a magány és az elhagyatottság elől a kiéhezett lelkek számára.

Az igazi védelem a káosz ellen az imádság, a csend, a figyelmünk odaszentelése Istennek.

Elköteleződni az igazság mellett, méghozzá félelem nélkül, ma is forradalminak számító tett.

Ne féljetek! Maradjatok a helyeteken, a valóságban és ne engedjétek, hogy kiborítsanak benneteket!

