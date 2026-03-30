A békességteremtés emberei – Varga László kaposvári megyéspüspök jegyzetei (29/36)

Ne Hollywoodtól tanuljunk
„Ne féljetek!” (Mt 14,27)
Ne a filmekből tanuljuk meg, milyen a normális élet, milyenek a normális emberi kapcsolatok!
Költözzünk le a netről és lépjünk személyes kapcsolatba a körülöttünk élő emberekkel.
Ne higgyük el, hogy az élet törvényei, igazságai az idő múlásával már érvényüket veszítik. Bizonyos kérdésekben merjünk „maradinak” látszani.
Egyetlen hazugság sem lesz igazzá attól, hogy beléptünk a harmadik évezredbe. (Johannes Hartl)
Legyünk tanúi az életnek
Tanúi az egységnek, a békességnek, a reménységnek. Éppen erre vágynak a körülöttünk élők is.
Időzzünk sokat a Forrásnál, legyünk „öntözött kertek”, „víz mellé ültetett fák”!
Ma a keresztény közösségek lehetnek a biztonság, a békesség, a családias szeretet szigetei, menedékek a magány és az elhagyatottság elől a kiéhezett lelkek számára.
Az igazi védelem a káosz ellen az imádság, a csend, a figyelmünk odaszentelése Istennek.
Elköteleződni az igazság mellett, méghozzá félelem nélkül, ma is forradalminak számító tett.
Ne féljetek! Maradjatok a helyeteken, a valóságban és ne engedjétek, hogy kiborítsanak benneteket!
