A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (21/36)

Nézőpont – 2026. március 22., vasárnap
1

Varga László kaposvári megyéspüspök március 1-jétől közös gondolkodásra hív a nagyböjt idején: „Ha fontos számodra a higgadt, evangéliumi szemlélet és a békességteremtés kultúrája, tarts velem ezen a közös úton!” Az alábbiakban a sorozat huszonegyedik részét olvashatják.

Az igazságban gyakorolt szeretet

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

A szeretet nem tűri a határokat, állandóan tágítani akarja azokat, mert határtalanul szeretnénk szeretni.

De alázattal be kell ismernünk, hogy egyedül a szeretet az, ami határok nélkül nem működik, és ha átlépjük azokat, akkor a legnemesebb szeretet is átválthat gyűlöletbe.

Mi az, ami határokat szab neki? A rólunk szóló igazság. Határt szab a testünk, az idegrendszerünk és pszichés állapotunk, a családi vagy hivatásbéli állapotunk, szociális helyzetünk.

Ezért meg kell tanulnunk egyszerre gyakorolni az irgalmat és az igazságot!

Befogadás és szembesítés

Az idegenek befogadásának, a vendégbarátságnak is keretei vannak, olyan határok, melyeken belül meghatározzuk saját helyzetünket, világosan megmutatva a gondolatainkat, véleményünket és életstílusunkat.

Amikor ezt elmulasztjuk, akkor a szembesítés nélküli befogadás az igazság kimondása nélkül nyájas semlegességhez vezet, ami könnyen átválhat elégedetlenségbe, ítélkezésbe és haragba.

A befogadás nélküli szembesítés viszont, ami csak az igazságunkat hangoztatja, erőszakot szül, amely mindenkinek árt. A szembesítés sokkal több annál, minthogy „kiállunk valami mellett”.

Másokért és másként élni

Az Egyház küldetésének lényege ma is másokért – másként élni. Ma is azzal tesszük a legnagyobb szolgálatot a világ felé, ha radikálisan felmutatjuk az evangéliumot a saját és közösségeink életében.

Tanuljátok meg egyszerre gyakorolni az irgalmat és az igazságot! Az igazság Lelke segít.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

