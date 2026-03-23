A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (22/36)

Jaime Lachica Sin bíboros mondja:

„Az együttérzés nélküli erő: erőszak,

az igazságosság nélküli együttérzés: puszta érzelem,

a szeretet nélküli igazságosság: marxizmus

és az igazságoság nélküli szeretet: süket duma!”

Isten országa igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben (Róm 14,17), amelyről csak akkor tudunk hitelesen tanúságot tenni, ha elindulunk az ellenségszeretet nehéz útján.

Szeretni az ellenséget is

Enélkül nem élhetjük meg az evangélium teljességét.

„Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.” (Lk 6,27–28)

Jézus nyilvános fellépése előtt a római megszállók egy lázadás leverése után hatezer férfit feszítettek keresztre. Nem volt család, ahol ne gyászoltak volna. Jézus nem árulta el a népét azzal, hogy ilyeneket mondott, és nem akarta provokálni sem a hallgatóit.

Idealista sem volt, hanem az átformálódás és a belső felszabadulás ígéretét hirdette meg.

Akik meghallják szavait, azok elindulnak a bennük lévő ellenszenv felszámolásának útján. Lemondanak a bosszúról és a harag, valamint az abból táplálkozó gyűlölet helyett a belső szabadságot választják.

Bárcsak hallgattunk volna Isten szavára! Ehelyett beálltunk az ítélkezők és a gyűlöletkeltők kórusába, és Isten nevében halomra öltük az ellenségeinket. Vallásháborúkat vívtunk és vívunk ma is, szakrális szintre emelve és ezzel megideologizálva az erőszak jogosságát.

Ha szavait elfogadtuk volna, az egész világtörténelem, az Egyház történelme és a saját történetünk is másképpen alakult volna.

Imádkozzatok az ellenségeitekért is!

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír