A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (30/36)

Magunknak kell válasszá válnunk!

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

– Csak azt sugározhatjuk, amik vagyunk.

– Csak azt ajánlhatjuk fel másoknak, amit Isten bennünk végbe vitt.

– Csak az tud megbocsátani, akinek megbocsátottak.

– Csak az tud gyógyítani, akit meggyógyítottak.

– Csak az tud kegyelmet kínálni másoknak, aki naponta szűkölködik a kegyelemben.

– Csak az tud békességet teremteni, akiben béke van!

Tanuljunk a szentektől

Ők nem vártak senkire, magukon kezdték gyakorolni az evangéliumot.

Födetlen arccal tükrözték vissza az Istennel való kapcsolat szépségét.

Az alázat emberei ők, akik tudták, hogy mennyire bűnösök. Ezzel egyidőben tele voltak hálával és naponta ünnepelték Isten irgalmasságát. Ebből fakadt az örömük.

Gyógyítva gyógyultak, bőkezűen osztották másoknak is azt a kegyelmet, amiben részesültek.

„Ne igazodjatok a világhoz, hanem újuljatok meg gondolkodásotokban és azt keressétek, mi a helyes, az Istennek kedves.” (Róm 12,2)

