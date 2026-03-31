A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (30/36)

Nézőpont – 2026. március 31., kedd | 9:43
2

Varga László kaposvári megyéspüspök március 1-jétől közös gondolkodásra hív a nagyböjt idején: „Ha fontos számodra a higgadt, evangéliumi szemlélet és a békességteremtés kultúrája, tarts velem ezen a közös úton!” Az alábbiakban a sorozat harmincadik részét olvashatják.

Magunknak kell válasszá válnunk!

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

– Csak azt sugározhatjuk, amik vagyunk.

– Csak azt ajánlhatjuk fel másoknak, amit Isten bennünk végbe vitt.

– Csak az tud megbocsátani, akinek megbocsátottak.

– Csak az tud gyógyítani, akit meggyógyítottak.

– Csak az tud kegyelmet kínálni másoknak, aki naponta szűkölködik a kegyelemben.

– Csak az tud békességet teremteni, akiben béke van!

Tanuljunk a szentektől

Ők nem vártak senkire, magukon kezdték gyakorolni az evangéliumot.

Födetlen arccal tükrözték vissza az Istennel való kapcsolat szépségét.

Az alázat emberei ők, akik tudták, hogy mennyire bűnösök. Ezzel egyidőben tele voltak hálával és naponta ünnepelték Isten irgalmasságát. Ebből fakadt az örömük.

Gyógyítva gyógyultak, bőkezűen osztották másoknak is azt a kegyelmet, amiben részesültek.

„Ne igazodjatok a világhoz, hanem újuljatok meg gondolkodásotokban és azt keressétek, mi a helyes, az Istennek kedves.” (Róm 12,2)

A jegyzeteket a Kaposvári Egyházmegye Facebook- és weboldalán is követhetjük.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

#béke #istenkeresés #mentálhigiéné

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató