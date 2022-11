A béketeremtés piszkos munka – A Sant’Egidio közösség kiáltása a békéért

A béketalálkozó magyar delegációjának tagjai, Gyarmati Bálint és Ficsóri Anita rövid írását közöljük, amely a Vigilia folyóirat Facebook-oldalán jelent meg.

„Sokan olyanok, mintha az ördög tagjai lennének, de Krisztus tanítványai lesznek.” Assisi Szent Ferenc szavai jutottak eszünkbe, miközben Emmanuel Macron francia elnök beszédét hallgattuk Rómában, a Sant’Egidio Közösség által rendezett béketalálkozón. Macron maga is reflektált arra, hogy egy ilyen háborús légkörben, ahol senki nem beszél a békéről, vajon miért rendeznek egyáltalán ilyen eseményt, és miért épp egy atomhatalom vezetőjét kérték fel, hogy mondjon beszédet a nyitóünnepségen. Nyilvánvalóan vannak, akik ezért bírálják a Sant’Egidiót, ahogy 1992-ben is voltak kritikusai, amikor véreskezű diktátorokkal tárgyalva hozta tető alá a békét Mozambikban. De eszünkbe juthat Ferenc pápa is, akit szintén sok bírálat ért, amiért néhány éve dél-szudáni vezetők lábát csókolta meg, a békéért könyörögve. Vagy Jézus, aki – ha más okból is – együtt evett vámosokkal, utcanőkkel – de még farizeusokkal és írástudókkal is. Nem találunk olyan csoportot, akikkel Jézus ne állt volna szóba.

Ezért mi, az Ő követői sem engedhetjük meg magunknak a finnyásságot, különösen nem, ha a békéről van szó. A béke érdekében mindenkivel beszélni kell, mert ahogy Ferenc pápa mondta: „Minden háború rosszabbá teszi a világot, mint amilyen korábban volt. A háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes kapituláció, vereség a gonosz erőivel szemben.” A záróceremónián felszólított minket: „Helyezzük vissza a békét jövőképünk középpontjába, személyes, társadalmi és politikai cselekvésünk központi céljaként, minden szinten!”

Ez piszkos munka, mert a világ minden szintjén ördöginek látszó struktúrák és emberek uralkodnak. De ha a keresztények „ellenállnak a tisztaságra törekvés kísértésének”, ahogy ezt Macron is kérte beszédében, és nem félnek beszennyezni magukat a béke kézműveseiként, az evangélium fénye átragyoghatja ezeket a struktúrákat, és teret adhat bennük a jónak. Akkor „az ördög tagjai” valóban Krisztus tanítványai lehetnek.

Forrás és fotó: Vigilia szerkesztőség Facebook-oldala

