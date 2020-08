A belarusz püspökök tiltakoznak, amiért a rendfenntartó erők lezárták a minszki templom kapuit

Aznap este ugyanis eltorlaszolták a minszki Szent Simon és Szent Ilona-templom bejáratait. A tüntetők akkor már tizennyolc napja tiltakoztak folyamatosan a minszki Függetlenség téren vörös-fehér zászlókat lengetve, transzparensekkel, a tüntetés himnuszát énekelve, az augusztus 9-én újraválasztott elnök, Alekszandr Lukasenko lemondását követelve. A rendőrség aznap is azonnal a helyszínre érkezett, a tüntetők közül sokakat teherautókba kényszerítettek, kitépték a kezükből a zászlókat és a transzparenseket. Ekkor – számolt be róla a SIR hírügynökségnek Nyikolaj Grakavu, a belarusz püspöki kar hírportáljának (Catolic.by) újságírója és fordítója – körülbelül húszan, főként a templom bejáratánál álló újságírók, akik a lépcső tetejéről akarták nyomon követni az eseményeket, biztonságos helyet keresve bementek a templomba, ahol éppen szentmisét mutattak be. Amikor a rendfenntartók észrevették, hogy az emberek bemennek a templomba, eltorlaszolták a bejáratokat, az oldalsókat is, megakadályozva ezzel, hogy a bent lévők elhagyják a templomot addig, amíg a többi rendőr odakint fel nem oszlatja a tüntetést.

A blokád még aznap este megszűnt, ennek ellenére az érsekség vezetői kemény szavakkal reagáltak a rendfenntartó erők által alkalmazott módszerre. Kazabucki közvetlenül a Belarusz Köztársaság vezetőihez és a rendfenntartó erők elöljáróihoz fordult: „Lezárni az emberek előtt a be- és kijáratot szemben áll a Belarusz Köztársaság alkotmánya által az állampolgárok számára garantált lelkiismereti és vallásszabadsággal, sérti a hívők vallásos érzését és megszegi az emberi és isteni törvényeket.”

A hírről tudomást szerzett Tadeusz Kondrusiewicz minszk-mahiljovi érsek, aki a napokban külföldön tartózkodik, és a püspöki konferencia szóvivőjén keresztül így nyilatkozott: „Fájdalommal töltött el a hír, hogy augusztus 26-án a rendfenntartó erők tömegoszlatásra felfegyverzett tagjai eltorlaszolták a minszki vörös templom kapuit. A Belarusz Köztársaság alkotmánya értelmében az embereknek joguk van imádkozni, akadályoztatás nélkül bemenni a templomba és kijönni onnan. A szentély kijáratának lezárása, az emberek szabad be- és kijárásának akadályozása súlyosan sérti a hívők jogait és a vallásszabadságot.”

A Belarusz Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként Kondrusiewicz vizsgálatot kér annak kiderítésére, mi történt aznap este a Szent Simon és Szent Ilona-templomban. Felhívása így zárul: „A rendfenntartó erők ilyen jellegű akciói nem segítik a feszültség csökkenését, és nem járulnak hozzá a béke és a harmónia megteremtéséhez a belarusz társadalomban egy olyan időszakban, amikor a Katolikus Egyház kiengesztelődésre és párbeszédre hív ennek az országunkban példátlan társadalmi-politikai válságnak a megoldása érdekében.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Agensir

Magyar Kurír