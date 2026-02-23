A böjt nem lemondás, hanem ajándék – Szabó Tamás pasztorális helynök előadása Nyíregyházán

Február 17-én a nyíregyházi Szent Miklós-házban tartották a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) rendezvényét, ahol Szabó Tamás pasztorális helynök tartott előadást Boldog böjt címmel: a modern pszichológia és a mély lelki tanítások ötvözésével mutatta be, hogy a negyvennapos készület célja nem a rosszkedvű lemondás, hanem az Isten képére teremtett emberi méltóságunk visszaszerzése.

Szabó Tamás az előadás elején Nietzsche és Simon Sinek gondolatait hívta segítségül, hangsúlyozva, hogy ha megvan az életünk „miértje”, szinte minden „hogyanját” képesek vagyunk elviselni. A keresztény ember számára a böjt célja nem rövid távú teljesítmény, hanem a forráshoz való visszatalálás.

„Isten megteremtette az embert a saját képmására az értelem, a szabad akarat és a szeretet képességével. Az identitásunk nem projekt, nem tulajdonság, hanem eredet: Isten szeretetéből létrejött valóság” – emelte ki az előadó.

A bűnről szólva a helynök rávilágított az Újszövetségben használt hamartia (ἁμαρτία) görög  kifejezésre, ami szó szerint céltévesztést jelent. A böjt abban segít, hogy korrigálja az irányt, leépíti a mindent eluralni akaró egót, hogy helyet adjon az isteni irgalmasságnak.

Az előadás egyik legmeghatározóbb gondolata a megbocsátásról szólt. Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy ez nem érzelmi kérdés, hanem akarati döntés a saját gyógyulásunk érdekében: „A megbocsátás a méregtelenítés. Meg akarok gyógyulni, ezért ki akarom zárni az életemből azt, ami bénává tesz és lenyom. Nem feltétlenül a másik miatt, hanem mert nekem van szükségem arra, hogy a szervezetemből ezt a bénító mérget kitereljem.”

A pasztorális helynök ismertette a már harmadik éve sikeresen működő, férfiaknak szóló böjti Szent András-kihívás elemeit, amely a testet és a lelket egységben kezeli. A program pillérei a modern ember legégetőbb hiányosságaira tapintanak rá: figyel többek között a digitális böjtre; a vállalt éhezéssel tudatosítja, hogy értékelni kell a „mindennapit”, közben pedig „együttérzőbbé válunk azokkal, akik valóban éheznek”; és beépíti lelki vitaminként a napi rövid szentírásolvasást, elmélkedést és a hálaadást.

Az előadás végén Szabó Tamás atya emlékeztetett: Isten azért teremtette az embert, hogy boldog legyen. A böjt negyven napja – amely a pszichológia szerint is elegendő egy új szokás rögzüléséhez – egyfajta visszatérés lehet a paradicsomi állapotba.

„A böjt nem lemondás, hanem lehetőség, nem kötelesség, hanem ajándék. A böjt visszatérés a paradicsomba, az isteni képmásunk felismerése. Nem az a kérdés, hogy mit vonunk meg magunktól, hanem hogy újra felfedezzük-e az Isten képére teremtett szépségünket. És ha felfedeztük, ezzel a szépséggel ajándékozzuk meg önmagunkat, egymást és az egész világot.”

Az előadás végén Megyesi Mária, a KÉSZ nyíregyházi tagozatának elnöke meghívta a jelenlévőket a következő alkalmukra: március 5-én, 15.30-tól a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban nyílik meg Dávid Zsuzsanna festőművész kiállítása „Gróf Esterházy János, a szeretet politikusa” címmel alkotói tárlatvezetés, valamint Molnár Imre történész előadása keretében.

Az alkalom zárásaként a jelenlévők megtekinthették az előadóterem melletti, a közelmúltban felszentelt, Szent Miklós pártfogásába ajánlott kápolnát.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír

