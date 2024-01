A bölcsesség kezdete az Úr félelme – Diakónussá szentelték Tóth Attila Ákost Nyíregyházán

Csaknem húsz paptestvér öltött világos-arany liturgikus öltözetet és állt az oltár mellé, hogy együtt imádkozzon és ünnepeljen Tóth Attila Ákossal, akit saját közösségében, Nyíregyháza-Borbányán szenteltek szerpappá. Az újszentelt diakónus a borbányai egyházközségben nőtt fel, s kapta meg azt a lelki muníciót, mellyel elindulhatott a papi hivatás felé vezető úton – hangzott a szertartás végén, amikor Attila hálát adott azoknak, akik segítették ehhez a mostani állomáshoz megérkezni.

A 2022-ben felszentelt templomban ez a diakónusszentelés volt az első. A helyi parókus, Janka György örömmel köszönte meg főpásztorának, hogy ezt a templomot választotta e különleges esemény helyszínéül.

A vámos és farizeus napja mellett ez 2019 óta Ferenc pápa kérésének megfelelően Isten igéjének a vasárnapja is, mely napon minden évben kezdetét veszi az ökumenikus imahét. Isten igéjének megjelenítője maga a Szent Liturgia is, vagy az ikonok. A Szentírás szavai, Isten szavai megérintették Attilát is, s az Ő hívására válaszol azzal, hogy most oltárhoz áll – kezdte gondolatait a főpásztor, miközben mellette állt a szentelésére váró fiatalember. – A Rómában tanult diakónusjelölt ugyanakkor a filozófia tudományában is elmélyült, hogy majdan a filozófia (a bölcsesség szeretete) által magyarázza az Egyház tanítását.

A bölcs ember rákérdez a dolgok miértjére, az élet értelmére, s azt is keresnünk kell, mi az Isten akarata az életünkben

– mondta a megyéspüspök, majd a két filozófus, az Attila által is szeretett és vizsgált nagy német filozófus, Immanuel Kant, valamint a francia matematikus, filozófus, moralista Blaise Pascal gondolataira tekintett rá.

A tapasztalaton, érzékelésen túl az ember rendelkezik a priori ismeretekkel, mondván: „az érzéki szemléletek fogalmak nélkül vakok, a fogalmak szemléletek nélkül üresek” – s Kant elméletét összefüggésbe hozta az Egyházzal és a Szentírással. Pascalnak pedig azt a tézisét emelte ki, mely egybeesik a kereszténység alapvető tanításával is: Istenben hinni kell és érdemes. A filozófus a keresztény ember döntését az Istenbe vetett hit tekintetében a szerencsejátékokat idéző képpel kapcsolja össze.

Ha Istenre fogadunk, nincs mit veszítenünk.

Ebben a gondolatban erősítette a híveket maga a főpásztor is. A filozófia is segíthet megfelelő válaszokat találni miértjeinkre, s ezt kívánta a mellette álló fiatalembernek is: vezesse e tudományág által Isten megismerésére és szeretetére az embereket. S lelkére kötötte a 110. zsoltár üzentét is:

A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Helyesen gondolkodik mindenki, aki aszerint cselekszik.”

Tóth Attila az oltárra hajtott fejjel kapta és fogadta a Szentlélek megszentelő kegyelmét püspöke által. Majd a Szent Liturgiába diakónusi szolgálatával kapcsolódott be. Az újszentelt, bár a Nyíregyházi Egyházmegye szolgálattevője lett, ideiglenesen a Hajdúdorogi Főegyházmegyében fog szolgálni, így Kocsis Fülöp érsek-metropolita rendelkezésének értelmében Budapesten, a Rózsák terén kezdi meg diakónusi működését.

*

Tóth Attila Ákos 1993. október 19-én született Nyíregyházán. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban tett érettségit követően 2012-ben felvételt nyert a Nyíregyházi Papnevelő Intézet növendékei közé. Az előkészítő év, és a tanulmányok első két évét Nyíregyházán töltötte. A szociális év keretében fél évet a feketeerdei Sankt Blasienben önkénteskedett, az ottani jezsuita gimnázium kollégiumi nevelőjeként. Az év második felében pedig a budapesti Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Intézetében segédápolóként dolgozott. Ezt követően 2016-tól a Pápai Német-Magyar Kollégium növendékeként Rómában folytatta tanulmányait. A Pápai Gergely Egyetemen szerzett teológiai diplomát 2019-ben, majd 2022-ben filozófiai licenciátust. Hazatérve egy évig püspöki titkár volt Nyíregyházán. Jelenleg a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója, emellett az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának hallgatója.

