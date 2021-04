A brazíliai szalézi egyetem ingyenes poszt-Covid-kezelést biztosít

A Covid-19 utóhatásaitól szenvedő emberek érdekében a Szalézi Egyetemi Központ Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Karai az Integrált Közösségi Egészségügyi Központban (CIASC) személyes jelenléttel és távkonzultációval is kínálnak segítséget. Az ellátás iránti igény azután merült fel, hogy rájöttek: a lábadozás és a betegségből való kilábalás után sok beteg továbbra is olyan tüneteket tapasztal, mint a fáradtság nagyon egyszerű tevékenységek végzése – például fürdés – közben, vagy légszomj, izomfájdalom, mentális zavartság. Ráadásul néha nem is tudják, hogy ezek a betegséggel és annak későbbi lefolyásával kapcsolatosak.

Miriam Paixão professzor a Táplálkozástudományi Karról étrendi útmutatásokkal segíti e betegek gyógyulását. „Úgy gondoljuk, hogy ennek a segítségnek a felajánlása segít Espírito Santo lakosságának, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy tartós kezelést engedjenek meg maguknak a Covid-19 utáni teljes felgyógyulás érdekében.”

„A betegnek az intubálás után valóban oda kell figyelnie az étrendjére – teszi hozzá a doktornő. – A táplálkozási útmutató pedig segíthet más tünetek javításában, például a súly visszanyerésében és az izomtömeg növelésében, a hajhullás és a körmök gyengülésének, az izomfáradtságnak, az ízületi fájdalomnak és sok más olyan problémának a megoldásában, amelyek krónikus betegségekkel járhatnak. Ezenkívül az étrend sűrűségének beállítása egyszerű iránymutatás lehet, amely már biztosíthatja a betegségen átesett egyén tápláltsági és egészségi állapotának javulását.”

A szolgáltatások ingyenesek és egy egyszerű telefonhívással lefoglalhatók. Van közte légzőszervi, motoros, neurológiai és metabolikus gyógytorna, valamint a kísérés azoknak a betegeknek, akiket intubáltak és akinél diszfágia (nyelési nehézség), reflux, nehézlégzés, hajhullás, a gyomor-bél traktus megváltozása, súlycsökkenés, ízületi fájdalom vagy a körmök legyengülése jelentkezett.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

