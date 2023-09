A Caritas Internationalis is segíti a marokkói lakosságot: Százezer gyermeket érint a földrengés

A 6,8 erősségű földrengés helyi idő szerint pénteken késő este, 23 óra után következett be, amikor a gyermekek és a családok nagy része otthonában aludt. Az ENSZ becslése szerint több mint 300 ezer embert sújtott a katasztrófa Marrákes és az Atlasz-hegység térségében. A hatóságok eddig 2600 áldozatról tudnak, köztük számos gyermek; több ezer a sérült, de a számok valószínűleg tovább emelkednek. A kiskorú áldozatok számát pontosan nem tudni, de a tavalyi adatok szerint Marokkó lakosságának közel egyharmada gyermek. Sok ezer ház összeomlott, a családok kitelepülni kényszerültek, kitéve magukat az erős éjjeli lehűlésnek. Iskolák, kórházak, orvosi rendelők és nevelési intézmények rongálódtak meg vagy pusztultak el a földrengés következtében, ami tovább nehezíti a gyermekek helyzetét. Az UNICEF 1957 óta van jelen Marokkóban. A szervezet 1978-ban humanitárius segélyirodát nyitott az országban, és most is kész a földrengés sújtotta gyermekek és családok megsegítésére.

A Nemzetközi Karitász is a lakosság megsegítésén dolgozik e nehéz időszakban. „Most minden alapvető cikkre szükség van: élelem, ruházat, sátrak, higiéniás termékek, takarók az éjszakai hideg ellen. Egész települések dőltek romba…” – mondta Oscar Arturo Padilla, a rabati karitász igazgatója, aki fölkereste a Marrákestől 50 kilométerre fekvő apró várost, Amizmizt, illetve néhány hegyi települést is. A pénteki földrengést követően Padilla Rabatból Marrákesbe utazott, ahol összeültek a plébániai karitászmunkatársak, majd a marokkói karitász elnöke, Cristóbal López Romero bíboros, rabati érsek szentmisét mutatott be a Marrakesi Vértanúk templomában.

Oscar Arturo Padilla a helyszíni szemle után elmondta: „Megindító látni, ahogy ezek az emberek mindenüket elveszítették. Félek, hogy hónapok kellenek ahhoz, hogy az életük visszatérjen a rendes kerékvágásba.” Amizmiz után a delegáció a hegyek felé vette az irányt, hogy egy hatvanfős kistelepülést keressen föl a hegyoldalban. A földrengés miatt nagy sziklák zuhantak a főútra, és eltorlaszolták azt, a lakosoknak azonban sikerült egy másik utat vágniuk.

„Amint megláttak minket, azonnal megöleltek. Teljesen elvágva érezték magukat mindentől. A tehetetlenség, a fáradtság és az aggodalom tükröződött a szemükben. Minden házat romba döntött a földmozgás. Volt, aki sátorban tudott éjszakázni, de nyilvánvaló, hogy a sátrak nincsenek olyan állapotban, hogy valódi védelmet nyújtsanak.” A karitászos küldöttség motorkerékpárokat szerzett, hogy olyan térségekbe és falvakba is eljussanak, ahová autóval nem lehet. Generátorokat, ruhákat, elsősegély-felszerelést, élelmet, gyógyszereket és sátrakat küldenek.

A Caritas Internationalis és a Középkelet- és Észak-Afrikai Karitász főtitkára folyamatos kapcsolatban áll a marokkói munkatársakkal, a szervezet hálózata pedig mindent megtesz, hogy segítséget és anyagi támogatást nyújtson a humanitárius szükségletek biztosításához. „Mélységesen közel állunk azokhoz, akiket ez a pusztító földrengés sújt. A természeti csapás első pillanatától fogva szoros kapcsolatban álltunk a marokkói karitászmunkatársakkal, és igyekszünk nagyon gyorsan megadni mindent a rászorulóknak. Köszönjük mindenkinek, aki segíti a munkánkat! Nélkületek nem sikerülne!” – nyilatkozta Alistair Dutton, a Caritas Internationalis főtitkára. Az adományokat a honlapjukon keresztül várják.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Unicef; Caritas Internationalis



Magyar Kurír