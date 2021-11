A Covid-árvákat segíti hagyományos év végi gyűjtésével az ÉrtékMegőrző Hálózat

Az ÉrMe tagjai az üzleti szféra általuk elérhető tagjait kívánják megnyerni, hogy csatlakozzanak a kibontakozó társadalmi szolidaritáshoz, illetve az ezt szolgáló pénzügyi alap megteremtéséhez.

Az immár húsz éve működő ÉrMe Hálózat minden esztendőben kiválaszt egy vagy több olyan ügyet, közösséget, szervezetet, amely a rászorulók egy-egy csoportját hatékonyan és fenntartható módon segíti. E kiválasztott szervezet kapja aztán az ÉrMe szokásos adventi gyűjtése és jótékonysági árverése során befolyó összeget.

A kezdeményezésről november 23-án sajtótájékoztatót tartottak a kaposvári püspöki hivatalban, ahol felszólalt Varga László kaposvári megyéspüspök, az ÉrMe lelkivezetője és a jótékonysági est védnöke; az ÉrMe Alapítvány elnöke, Tóth József; Schumicky György, az ÉrMe Hálózat elnöke; valamint Molnár Attila, a kaposvári ÉrMe Klub vezetője.

A járvány újabb és újabb hullámai során sok édesanya és édesapa is életét vesztette. Gyermekek százai maradtak utánuk, akiket gyászukban segíteni, további életükben támogatni kell. Amint a járványt is csak összefogással lehet legyőzni, az árvák érdekében is hasonlóan felelősségteljes összefogásra van szükség – ehhez kíván tehát hozzájárulni az ÉrMe idei jótékonysági gyűjtése és árverése. A szervezés során a gyűjtésnek jogi és pénzügyi keretet biztosító ÉrMe Alapítvány (Üzleti ÉrtékMegőrző Közhasznú Alapítvány) együttműködik a Regőczi István Alapítvánnyal, mely a befolyt összeget kapja majd.

A Regőczi István Alapítványt Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita hozta létre, kifejezetten azzal a céllal, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást nyújtson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány segítségével az árva gyermekek nagykorúvá válásukig, illetve tanulmányaik befejeztéig hasonló anyagi támogatásban részesülhetnek, mintha szüleik életben maradtak volna.

Az ÉrMe Hálózat „Csillogó szemek 2021” projektje keretében megvalósuló gyűjtéshez a Csillogoszemek.hu oldalon lehet csatlakozni, ahol a támogatással kapcsolatos információk, lépések is megtalálhatók.

Az év végén a hálózat kaposvári szervezete, az ÉrMe Kaposvár Klub rendez jótékonysági estet. Az eseményen – melyet a város Szivárvány Kultúrpalotájában tartanak december 8-án – Herczegh Anita, a Regőczi István Alapítvány kuratóriumának elnöke is jelen lesz.

A gyűjtés és jótékonysági est fővédnöki tisztét Illés Fanni paralimpiai bajnok vállalta. Védnökként és házigazdaként jelen lesznek Szita Károly polgármester, valamint Varga László kaposvári megyéspüspök, az ÉrMe Hálózat lelkivezetője is.

Egyetértve azzal és támogatva a célt, védnökséget vállalt továbbá Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, Eperjes Károly színművész, valamint a Paralimpiai Bajnokok Klubja, melynek elnöke Becsey János.

További információ a Csillogoszemek.hu oldalon olvasható.

Forrás és fotó: ÉrMe Hálózat

