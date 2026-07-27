A debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet

Ki jelentkezhet a szakkollégiumba?

A szakkollégiumba a felvételi alkalmával jelentkezhet a Debreceni Egyetemre vagy a térség más felsőoktatási intézményébe felvett olyan személy, aki roma/cigány származásúnak vallja magát és/vagy jogszabály alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A kollégiumnak korlátozott létszámban lehetősége van felvenni néhány olyan hallgatót is, aki a fenti két feltétel egyikének sem felel meg, de nyitott a romákat érintő társadalmi kérdésekre és a szakkollégium keresztény szellemiségére.

Mi a felvétel menete?

1) írásbeli jelentkezés: 2026. július 30-ig,

2) szóbeli felvételi: 2026. augusztus 4-én,

3) kiértesítés a felvételi eredményéről: 2026. augusztus 11-ig.

A jelentkezési lapot és mellékleteit július 30-ig kell a szentmiklosromaszakkoli@gmail.com e-mail-címre beszkennelve elküldeni, vagy a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium címére (4025 Debrecen, Petőfi tér 9.) postai úton – ajánlott küldeményként – feladni, vagy munkaidőben személyesen eljuttatni a szakkollégiumba.

A pályázat és a felvételi eljárás részleteiről ITT olvashatnak.

Mit kínálnak sikeres felvétel esetén?

A szakkollégisták kiemelt ösztöndíjat kapnak, akár havi 95 000 forintot. A szakkollégiumi ösztöndíj szeptembertől júniusig, az egyetemi tanév hónapjaira jár.

Jól felszerelt, külön fürdőszobás, két-három ágyas szobákban lakhatnak, modern és kulturált környezetben. A diákotthon Debrecen belvárosában van, közel a vasútállomáshoz.

Ingyenesen kölcsönözhető laptopokat, ingyenes nyomtatást, fénymásolást biztosítanak.

Minden szakkollégista választhat magának egy szimpatikus egyetemi oktatót, hogy a mentora legyen. A mentor fogja segíteni, ha kérdése van az egyetemmel, tanulással kapcsolatban, vagy ha szeretné fejleszteni a tehetségét, versenyekre menni, érdekes kutatásokban részt venni.

Ha a hallgató elakad bármelyik vizsgával, ingyenes korrepetálást kaphat egy tanártól vagy felsőéves hallgatótól.

Sokat tanulhat a roma kultúráról, a romák életéről, színes kulturális programokon vehet részt.

A szakkollégiumban érdekes tréningeket szerveznek, amelyeken a résztvevők fejleszthetik az önismeretüket, a kommunikációs készségeiket, gyakorolhatják a csapatmunkát, a konfliktusok kezelését. De segítenek abban is, hogyan kell az egyetemen tanulni, szakdolgozatot írni, prezentációt készíteni, miként lehet jó önéletrajzot írni és állásinterjúra felkészülni.

A szakkollégisták ingyenes nyelvórákat kaphatnak, hogy fejleszthessék az idegen nyelvi tudásukat és meglegyen a nyelvvizsgájuk.

Lehetőségük lesz társaikkal együtt rászoruló embereken segíteni, hátrányos helyzetű gyerekeket mentorálni, adományt gyűjteni. Megtapasztalhatják, hogy jót tenni jó!

Aki felvételt nyer, az egy erős szakkollégiumi közösség tagja is lesz, akik zeretnek közösen főzni, kirándulni, nagyokat beszélgetni, ünnepelni…

Mivel egyházi szakkollégiumról van szó, fontos a közös imádság, az Istennel való kapcsolat ápolása, a hit nagy kérdéseinek feszegetése.

További részletek ITT találhatók.

Forrás és illusztráció: Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír