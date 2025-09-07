A falu lelke a Szűzanyához kötődik – Csíkmenaságon megkoronázták Máriát

Erdély Imre, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium hitoktatója és a rendezvény főszervezője részletesen mesélt az idei eseményről és annak történetéről, melyről alább részletek olvashatók.

Az ünnep menete

Az idei koronázás a középszegi falurészből indult. A szertartás augusztus 31-én a vasárnapi nagymise keretében zajlott: két lány vitte a koronát, közülük az egyik mindig abból a házból kerül ki, ahonnan abban az évben a körmenet indul. A plébános a díszpárnáról felemelve helyezte a virágokkal díszített koronát a körülbelül egy méter magas Szűzanya-szoborra, ami a templom Mária-szobrának a kicsinyített másolata, eközben elhangzott az Egészen szép vagy Mária-ének, majd a plébános a közösséget, a fiatalokat, a családokat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. A felajánlást követően Mária-énekek kíséretében körmenetre indultak: a szobrot négy fiú vitte, az idén először vállon, egy új állvány segítségével. A szobrot oldalt hat fiú és hat lány kísérte gyertyákkal, akik a Szűzanya tizenkét csillagból álló koronáját jelképezik. A Jelenések könyvében említett tizenkét csillag szimbóluma így válik élővé: a fiatalok körülveszik a szobrot, mintegy ragyogó koronát vonva Mária köré.

A körmenetben a fiatalokat kísérte a kórus és a fúvószenekar, így vonultak végig a falu központján, majd visszaértek a templomba, ahol ifjúsági énekek és népénekek váltakozása mellett folytatódott a szentmise. Az ünnep közösségi találkozással, kürtőskalács-kínálással zárult.

A kiválasztás rendje

A lányok és fiúk kiválasztása mára kiforrott szempontok szerint történik. A szervezők – Erdély Imre és Ferencz Ildikó tanárnő – minden évben a mindenkori 18 éves, a szüreti bált is szervező korosztályhoz fordulnak, hiszen ők a fő mozgatói a rendezvénynek. Csíkmenaság négy falurészre – úgynevezett tízesre – oszlik: Alszeg, Középszeg, Felszeg és Pottyand. Ezekhez kapcsolódik Csíkmenaság-Újfalu is, amely ugyan külön templommal rendelkezik, de a plébánia közösségéhez tartozik, ezért ők is részt vesznek a zarándoklatban. Az ünnep minden évben másik tízesből indul, így előbb-utóbb minden falurész megkapja a lehetőséget, hogy vendégül lássa a Szűzanyát.

A lány kiválasztásánál alapvető szempont, hogy vallásos, hitét gyakorló családból származzon, és abból a falurészből származzon, ahonnan abban az évben „sorra kerül” a körmenet indulása. Bár korábban, a kilencvenes évek közepéig, amikor még többen voltak a fiatalok, akkor a lányokat a nyolcadikos, kilencedikes korosztályból választották, de ma már a felső korhatár inkább az egyetemet végző, de még nem férjhez ment lányok korosztálya, hogy lehetőleg minden lány sorra kerülhessen. Ha többen is vannak az adott falurészből és korosztályból, akkor közös megegyezés alapján maguk döntik el, hogy ki legyen a kiválasztott lány. A fiúknál hasonló elvek érvényesülnek: középiskolás vagy annál idősebb fiatalokat kérnek fel, ügyelve arra is, hogy a négy kiválasztott testmagasságban nagyjából egyezzen, hogy a szobrot méltósággal tudják hordozni.

A szobor új hordozója, új korona

Eddig a Mária-szobrot kézben vitték a fiúk egy régi, egyszerűbb állványon, amelyre drótpántokat tettek, ezt díszítették fel virágokkal. Idén azonban ifj. András Sándor asztalos és fafaragó mester önkéntes munkájának köszönhetően megújult a hordozó állvány: erősebb, méltóságteljesebb állványt készített, amelyet immár vállra lehet venni. Az idén egy új korona is elkészült Mátéfi László közreműködésének köszönhetően. Erdély Imre szerint így Csíkmenaságon is úgy viszik idéntől a Szűzanya szobrát, ahogyan a nagy kegyhelyeken szokás. Az új állvány egyben oltárfelületként is szolgál, így a jövőben is fontos szerepe lesz az ünnepségen. A falu számára ez nem csupán technikai újítás, hanem erős üzenet: méltósággal, vállukon viszik azt, aki nagyon fontos számukra, a Szűzanya szobrát, mint királynőjüket, akire hagyatkozva rábízzák életüket, hogy vezesse őket szent Fiához életük folyamán.

Az ünnep eredetéről és a helyi Mária-tiszteletről továbbiakat ITT olvashatnak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Bálint Katalin

Magyar Kurír