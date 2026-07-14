A felújítási munkálatok befejezéséig bezár a debreceni görögkatolikus főszékesegyház

Az Istenszülő Oltalma görögkatolikus főszékesegyház teljeskörű felújítása 2023 októberében kezdődött meg. Huzamosabb ideig a templomban egyáltalán nem tartottak szertartásokat.

Az elmúlt hónapokban több fontos esemény történt: márciusban visszahelyezték a toronykeresztet, áprilisban pedig megérkezett az új oltár is. A munkálatok most olyan szakaszba értek, hogy befejezésükig a főszékesegyházban nem lesz lehetőség szertartásokat tartani. A híveket az érseki hivatal kápolnájába (Petőfi tér 8.) és a parókia közösségi házába (Attila tér 5.) várják.

Az ideiglenes szertartásrend alább olvasható:

Hétfőtől szombat reggelig minden szertartást az érseki hivatal kápolnájában tartanak:

– 6:40 Szent Liturgia;

– 17:30 Szent Liturgia, majd vecsernye.

Szombatonként a közösségi házban 17:30-tól Szent Liturgia, majd nagyvecsernye.

Vasárnaponként a közösségi házban:

– 6:40 Szent Liturgia;

– 8:00 Utrenye;

– 9:00 Szent Liturgia;

– 11:00 Szent Liturgia;

– 17:30 Szent Liturgia, majd vecsernye.

A felújítás jelenlegi állapotáról a Debrecen Televízió Esti közelkép című műsorában Végh Eszter műsorvezető beszélgetett Sivadó Miklós parókussal.

Imádkozzunk, hogy október 3-án ne csak a templom búcsúünnepét, hanem a munkálatok befejeztével a szentelést is megünnepelhessük a debreceni Istenszülő Oltalma görögkatolikus főszékesegyházban!

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: BSZI, Szalontai Gábor

Magyar Kurír