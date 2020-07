A Ferenc pápáról elnevezett úszókórház Brazíliában segít a koronavírus-járvány idején

Brazília minden erejével igyekszik megfékezni a járványt, ami május óta naponta közel ezer ember életét oltja ki. Ezt a küzdelmet segíti a Ferenc pápáról elnevezett kórházhajó is, ami az Amazonas folyóparti lakosságához juttatja el az egészségügyi szolgáltatásokat.

A Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák Tanácsa, a CELAM honlapján megjelent interjúban a hajózás koordinálásával foglalkozó Joel Sousa alátámasztotta: „Ez a hajó csodákat tett azzal, hogy egészséget és reményt vitt a folyó menti népeknek.” Ez különösen igaz az egészségügyi veszélyhelyzet idején. „Nem vonhattuk ki magunkat a Covid-19 elleni küzdelem alól, ezért átszerveztük a kórházat a járványügyi szakértők, orvosok közreműködésével. A fedélzeten dolgozó személyzet a helyi lakosság érzékenyítéséhez is hozzájárul, és biztosítja számukra az ambuláns alapellátást. Elsősorban influenzás tünetekkel és enyhe koronavírusos esetekkel foglalkozunk” – tette hozzá Joel Sousa. „Az orvosok kezelik a betegeket, mi pedig a gyógyszerelosztást végezzük.”

A 32 méter hosszú hajó a dél-amerikai ország legjobban felszerelt úszókórháza. Fedélzetén 23 egészségügyi szakértő diagnosztizálja, gyógyítja a betegeket, akiknek kórházi kezelést és orvosi megelőzést is biztosítanak. Szemészet, fogászat, sebészet, laborvizsgálatok, kezelőszoba, oltóhelyiség is található a hajón, de röntgen, ultrahang, mammográfia és elektrokardiogramm elvégzésére is van lehetőség. A kezdeményezés az észak-brazíliai Bernardo Bahlmann obidósi püspöktől származik, aki a ferences lelkiségű Rio de Janeiró-i kórházzal együtt indította útjára az úszókórházat 2019 júliusában. Azóta

több mint 46 ezer alkalommal biztosítottak ellátást a Rio folyó mentén élő amazonasi közösségeknek.

A kezdeményezést felkarolta Ferenc pápa is, aki főalamizsnásán, Konrad Krajewski bíboroson keresztül ultrahangkészüléket adományozott az úszókórháznak. 2019 augusztusában pedig, amikor a hajó Belém kikötőjében állt, a pápa levelet küldött a projekt résztvevőinek. Emlékeztetett rá, hogy

az Egyház legyen tábori kórház, mely feltétel és megkülönböztetés nélkül mindenkit befogad. Ezzel a kezdeményezéssel az Egyház most vízi kórházként is bemutatkozik. Így Jézushoz hasonlóan, aki a vízen járva lecsendesítette a vihart, és megerősítette tanítványai hitét, ez a hajó lelki vigaszt és nyugalmat visz majd a rászoruló embereknek, akiket sorsukra hagytak.”

Másrészt a pápa közvetve már 2013 óta javasolta ezt a projektet, amikor felkereste az Isteni Gondviselés Assisi Szent Ferenc Testvérülete által működtetett kórházat Rio de Janeiróban az ifjúsági világtalálkozó alkalmával. Aznap, vagyis 2013. július 24-én a pápa megkérdezte az alapító Francisco Belotti atyát, hogy jelen vannak-e Amazóniában. A nemleges válasz hallatán a pápa egyszerűen annyit mondott: „Akkor el kell menned oda.”

Belotti így is tett. „Hamar megértettük, hogy a folyó partján élő lakosság nagyon nehezen jut el a kórházakba, ezért a kórházat kell elvinnünk hozzájuk. Éppúgy, ahogy a pápa szándékára az Egyháznak is az emberek elé kell sietnie” – mondta el a Fides missziós hírügynökségnek Francisco atya.

A missziót a testvérület egyik papja koordinálja, akinek az a feladata, hogy elvigye Isten szavát a lakosságnak, és hogy biztosítsa az emberi és méltó ellátást számukra. Francisco atya szerint az úszókórház gondolata Isten szívében született. „Én nem tudtam, honnan fog jönni, sem azt, hogy hogyan, vagy mikor. De azt tudtam, hogy Isten szívében van. Mára valóság lett, és van úti célja: az Amazonas folyó partján élő közösségek szívéhez akar eljutni.”

A hajó megépítését egy konvenció tette lehetővé, amelyet a brazil állammal kötöttek. Ennek értelmében az állam rendelkezésre bocsátotta azt a pénzt, amelyet morális jóvátétel fejében fizetett a Shell vegyipari érdekeltsége és a német BASF vállalat a hatvan ember halálát és jelentős környezeti károkat előidéző baleset miatt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír