A ferences értékek hiteles képviselői – Négy kiváló nevelő részesült a Ferences Pedagógus Díjban

A díj odaítélésének szempontjai

A rendtartomány számára kiemelt jelentőségű a gyermekek és fiatalok nevelése, a keresztény értékrend, valamint a Szent Ferenc-i lelkiség továbbadása. Ezt szolgálja a rendszeresen megújított köznevelési stratégia is, amely az intézmények munkájának alapvető irányait határozza meg. Küldetésnyilatkozatában olyan értékek jelennek meg, mint a ferences lelkiség, a gyermekközpontúság, a hit és a tudomány egysége, az irgalmasság, a teremtésvédelem, a szakmai felkészültség és a testvéri közösség. Ezek a szempontok a Ferences Pedagógus Díj odaítélésében is meghatározó szerepet játszanak.

A díjat 2024 januárja óta tanévenként ítélik oda a ferences intézmények egy-egy pedagógusának. A jelölteket az intézményvezetők és a munkaközösségek terjesztik fel, a rangsorolást a rendtartomány oktatási bizottsága végzi, a végső döntést pedig a Ferences Alapítvány kuratóriuma hozza meg. „Az elismeréssel a ferences közösség számára mutatunk fel életpéldákat: olyan személyiségeket, akik egy életen át példamutatóan végzik a rájuk bízott diákok nevelését, oktatását, ferences szellemiségben” – fogalmazott korábban Bodó Márton közoktatási referens.

A 2026-os díjazottak

Szentendrei Ferences Gimnázium

Reinspach Menyhértné (Gerti néni), a szentendrei Ferences Gimnázium némettanára hosszú évtizedek óta szolgálja az oktatás ügyét. Derűs, nyitott és következetes pedagógusként nemcsak a német nyelv szeretetét adja át tanítványainak, hanem a német kultúra és a magyarországi németség értékeit is közelebb viszi hozzájuk.

Diákjai közül sokan értek el versenyeredményeket és szereztek nyelvvizsgát, miközben személyes figyelemmel fordul a tehetséges és a nehezebben haladó tanulók felé egyaránt. Kollégái szerint életigenlő szemlélete, a természet iránti szeretete és az emberek iránti tisztelete a ferences lelkiség hiteles megélését tükrözi.

A díjat Berhidai Piusz OFM tartományfőnök adta át.

Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium

A budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium díjazottja Csobánné Rákóczy Sarolta, aki a hittan munkaközösség vezetőjeként és osztályfőnökként is a személyes hit elmélyítését, valamint az összetartó közösségek építését tartja szem előtt.

A lelkiprogramok szervezőjeként számos emlékezetes lelkinap megvalósításában vállalt szerepet, miközben saját kezdeményezéseivel is gazdagítja az iskola életét. Munkatársai szerint mindig mosollyal és szeretettel fordul mások felé, legyen szó diákokról, kollégákról vagy egykori tanítványairól.

A díjat Szalai Gábor igazgató és Tamás Gábor OFM adta át.

Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium

A Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium pedagógusa, Szontagh Katalin biológiatanárként és fejlesztő pedagógusként egyaránt nagy megbecsülésnek örvend. Az emelt szintű érettségire készülő diákok szakmai tudása miatt fordulnak hozzá bizalommal, ugyanakkor figyelmes és empatikus jelenléte miatt is sokan keresik. Évekig vezetett mentálhigiénés csoportokat a végzős diákok számára, napjainkban pedig a fejlesztésre szoruló tanulók támogatásának koordinálásában vállal meghatározó szerepet. A teremtésvédelem elkötelezett képviselőjeként a ferences értékek gyakorlati megvalósításán dolgozik az iskola mindennapjaiban.

A díjat Berhidai Piusz OFM tartományfőnök adta át.

Testvérkék Óvoda

A Testvérkék Óvoda díjazottja Jenik Orsolya, aki tíz éve dolgozik az intézményben.

Melegszívű, türelmes és segítőkész óvodapedagógus; a gyerekek bizalommal fordulnak hozzá, kollégái pedig mindig számíthatnak támogatására. Szakmai fejlődését folyamatosan szem előtt tartja – fejlesztő-differenciáló pedagógiai szakvizsgát szerzett annak érdekében, hogy a rábízott gyermekek egyéni szükségleteire még hatékonyabban tudjon válaszolni. Aktív szerepet vállal az óvoda teremtésvédelmi programjaiban, valamint a rendtartomány oktatási munkájában is.

A díjat Lengyel Donát OFM adta át.

A Ferences Pedagógus Díj idei kitüntetettjei jól példázzák, hogy a ferences oktatás nem áll meg a tudás átadásánál, hanem személyes jelenlétet, közösségépítést és a keresztény értékek mindennapi megélését is jelenti. A díjazottak munkája révén generációk tapasztalhatják meg a ferences nevelés emberformáló erejét.

Szöveg: Ádám Rebeka Nóra

Fotó: MNFR

Forrás: Ferences Média

Magyar Kurír