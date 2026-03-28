A fertálymesterek hívására idén is közös imádságra hívtak Egerben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Hazai – 2026. március 28., szombat | 12:10
6

Ötödik alkalommal szervezett közös imádságot az Egri Fertálymesteri Testület Eger főterére. Március 25-én, Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Dobó téren 18 órakor kezdődő imádságra idén is sok hívő gyűlt össze.

Az egri fertálymesterek 2022 óta szervezik meg közös imádságot a Dobó téren Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva.

Az eseményen a közösség hivatalban lévő, köpenyes tagjai és a kiérdemesült fertálymesterek mellett idén is nagy számban jelentek meg a város lakói.

Az imádságot Buda Péter, a fertálymesterek lelkészi alelnöke vezette.

A többszáz fős közösség együtt fordult közbenjárásért Szűz Máriához, égi Édesanyánkhoz az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért.

Kik az egri fertálymesterek?

A tisztség gyökerei egészen a 17. század végéig, a török hódoltság utáni időkig nyúlnak vissza, az elnevezés pedig Eger korabeli városnegyedeire, az úgynevezett fertályokra utal, ahol úgynevezett negyedmesterek működtek, akik közigazgatási és rendfenntartó feladatokat láttak el.

Mára a tisztség tiszteletbeli, fizetség nélküli szolgálattá nemesedett, amely elsősorban a hagyományőrzésre és a karitatív tevékenységre összpontosít.

Az Egri Fertálymesteri Testület folytonosságát egy különleges, „suttogónak” nevezett bizalmas tanácskozás biztosítja, melynek során a korábbi mesterek választják ki maguk közül az új, feddhetetlen erkölcsű utódokat.

A hagyományt a külsőségekben is hűen őrzik: legfőbb jelképük a jellegzetes, piros béléssel ellátott, százráncú fekete köpönyeg, valamint a fertálymesteri bot, amelyre minden tisztségviselő rávéseti a nevét, és egyedi szalagot köt rá az utókor számára.

Ez a patinás közösség minden évben február 9-én, Szent Apollónia napján teszi le ünnepélyes esküjét a városháza dísztermében, ezzel is hitet téve az egri polgári öntudat, a helyi közösség képviselete és az egymás iránti felelősségvállalás évszázados értékei mellett.

Az Egri Fertálymesteri Testület rózsafüzér-imacsoportja 2006-ban alakult, és azóta is rendszeresen teljesít imaszolgálatot.

Az alkalom a „Boldogasszony Anyánk” régi magyar Mária-himnuszunk eléneklésével és közös fohásszal kezdődött, majd a rózsafüzér imádsággal folytatódott.

A résztvevők az örvendetes rózsafüzér tizedei mentén konkrét szándékokért imádkoztak.

Az első tizedben – a Szentlélektől való fogantatás titka mellett – a fiatalok házastársi és papi hivatásáért; a másodikban – Erzsébet látogatását felidézve – a szülők felelősségteljes nevelő munkájáért; a harmadikban – Jézus születése kapcsán – a megfogant gyermekek védelméért; a negyedikben – Jézus templomi bemutatásának titkával – a gyermekek bölcsességéért; végül az ötödik tizedben – Jézus a templomban való megtalálására emlékezve – a világ békéjéért és a háborúk megszűnéséért fohászkodtak.

Az imádságot élő adásban közvetítette a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube-csatornája.

Forrás és fotó: Szent István Televízió/Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #közélet #Szűz Mária #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató