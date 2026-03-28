A fertálymesterek hívására idén is közös imádságra hívtak Egerben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Az egri fertálymesterek 2022 óta szervezik meg közös imádságot a Dobó téren Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva.

Az eseményen a közösség hivatalban lévő, köpenyes tagjai és a kiérdemesült fertálymesterek mellett idén is nagy számban jelentek meg a város lakói.

Az imádságot Buda Péter, a fertálymesterek lelkészi alelnöke vezette.

A többszáz fős közösség együtt fordult közbenjárásért Szűz Máriához, égi Édesanyánkhoz az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért.

Kik az egri fertálymesterek? A tisztség gyökerei egészen a 17. század végéig, a török hódoltság utáni időkig nyúlnak vissza, az elnevezés pedig Eger korabeli városnegyedeire, az úgynevezett fertályokra utal, ahol úgynevezett negyedmesterek működtek, akik közigazgatási és rendfenntartó feladatokat láttak el. Mára a tisztség tiszteletbeli, fizetség nélküli szolgálattá nemesedett, amely elsősorban a hagyományőrzésre és a karitatív tevékenységre összpontosít. Az Egri Fertálymesteri Testület folytonosságát egy különleges, „suttogónak” nevezett bizalmas tanácskozás biztosítja, melynek során a korábbi mesterek választják ki maguk közül az új, feddhetetlen erkölcsű utódokat. A hagyományt a külsőségekben is hűen őrzik: legfőbb jelképük a jellegzetes, piros béléssel ellátott, százráncú fekete köpönyeg, valamint a fertálymesteri bot, amelyre minden tisztségviselő rávéseti a nevét, és egyedi szalagot köt rá az utókor számára. Ez a patinás közösség minden évben február 9-én, Szent Apollónia napján teszi le ünnepélyes esküjét a városháza dísztermében, ezzel is hitet téve az egri polgári öntudat, a helyi közösség képviselete és az egymás iránti felelősségvállalás évszázados értékei mellett. Az Egri Fertálymesteri Testület rózsafüzér-imacsoportja 2006-ban alakult, és azóta is rendszeresen teljesít imaszolgálatot.

Az alkalom a „Boldogasszony Anyánk” régi magyar Mária-himnuszunk eléneklésével és közös fohásszal kezdődött, majd a rózsafüzér imádsággal folytatódott.

A résztvevők az örvendetes rózsafüzér tizedei mentén konkrét szándékokért imádkoztak.

Az első tizedben – a Szentlélektől való fogantatás titka mellett – a fiatalok házastársi és papi hivatásáért; a másodikban – Erzsébet látogatását felidézve – a szülők felelősségteljes nevelő munkájáért; a harmadikban – Jézus születése kapcsán – a megfogant gyermekek védelméért; a negyedikben – Jézus templomi bemutatásának titkával – a gyermekek bölcsességéért; végül az ötödik tizedben – Jézus a templomban való megtalálására emlékezve – a világ békéjéért és a háborúk megszűnéséért fohászkodtak.

Az imádságot élő adásban közvetítette a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube-csatornája.

Forrás és fotó: Szent István Televízió/Egri Főegyházmegye

