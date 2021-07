A földrengés sújtotta közép-olaszországi régióból érkezett a ferencesek új rendi vezetője

Massimo Fusarelli az interjúban elmondta, hogy a Szentatya személyre szóló gratulációja, amelyről elsőként a Vatican Newsból értesült, mélyen meghatotta. A pápa üzenete figyelmességének, gondoskodásának jele, amellyel még érezhetőbbé tette a vele és az egyetemes Egyházzal való szeretetközösséget, és a tény, hogy még a kórházi tartózkodása alatt is gondolt a ferencesekre, még nagyobb szeretetet vált ki mindenkiből iránta.

Az új ferences elöljáró a 2016-ban földrengés sújtotta Accumoli és Amatrice térségében szolgált éveken keresztül, s úgy érzi, ebben az időben sokat fejlődött az emberekkel való kapcsolatában, különösen, ami a szegényeket és elesetteket, valamint a gyermekeket illeti. Hálát ad az emberekkel való együttérzés öröméért, amelyet megtapasztalt és amelyet a szívében hordoz. Új megbízatásával kapcsolatban annak a reményének adott hangot, hogy nemzetközi tapasztalatok birtokában képes lesz megnyitni a szívét és az elméjét a világ kultúrái, országai felé, amelyekkel a jövőben elöljáróként kapcsolata lesz.

Fusarelli atya az Egyház és az emberek közötti kötelékről saját tapasztalatai alapján beszélt, miszerint az Egyház nemcsak egy elvont intézményként, hanem az evangélium szerint élő embereken keresztül közel tud lenni a szükséget szenvedőkhöz. Az Egyház tehát nem egy távoli valóság, amely bizonyos pillanatokban és helyeken feltűnik, hanem egy közeli, támogató intézmény. Isten jelenléte és a hit olyan valóság, amelyek megérintik az ember életét, amelyek jelen vannak benne, amelyekben hinni és bízni lehet.

Az új ferences elöljáró beszámolt arról a sok szeretetteljes gratulációról és jókívánságról, amelyek a helyi emberektől, a földrengés sújtotta térségekben élő hívektől érkeztek. „Nagyon sok üzenetet kaptam, még éjszaka is érkezett néhány, amelyekből az is kiolvasható, hogy pontosan miattuk kerültem ebbe a pozícióba. Ez megnevettetett, ugyanakkor az igazságot is tükrözi. Ha az effajta szolgálatra éretté váltam, azt a velük való kapcsolatból tanultam meg.” Fusarelli atya kiemelte egy nagymama jókívánságát, amely így szól: „Isten megóv téged, ne félj.” Olyasvalakitől hallani ezeket a szavakat, aki sokat szenvedett, nagyon nagy áldást, szinte apostoli áldást jelent – magyarázta a ferences elöljáró. A ferences lelkiség megéléséhez nyitottságot kívánt rendtársainak, mert az megnyitja az utat a hivatás teljes átéléséhez.

A beszélgetés végén Massimo Fusarelli Assisi Szent Ferenc nyomán, aki képes volt a korabeli akadályok leküzdésére, illetve Ferenc pápa nyomán, aki szintén az evangélium útján át képes legyőzni a nehézségeket, azt kívánta, hogy sok olyan út nyíljon meg a ferencesek előtt, amely a testvériességhez vezet.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News; Fratiminorifrancescani.org



Magyar Kurír