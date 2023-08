A Fülöp-szigeteki bencés egyetem képviselői tanulmányozták a győri Széchenyi-egyetem működését

A Fülöp-szigeteki bencések fenntartásában működő San Beda Egyetem két képviselője, Rembert Tumbali atya, az intézmény pénzügyi alelnöke és Aelred Nilo atya, korábbi adminisztrációs alelnök érkezett tanulmányútra Győrbe. A vendégeknek Sárai-Szabó Kelemen, a Szent Mór Bencés Perjelség perjele, valamint az egyetem munkatársai mutatták be az intézmény működését és jó gyakorlatait. Az egyes szakterületeket, a térség gazdaságával és iparával kialakított együttműködéseket, az intézmény nemzetközi kapcsolatait Dőry Tibor, az egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának vezetője; Remsei Sándor, a Nemzetközi és Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék tanszékvezetője; Palkovics László Amand, a Növénytudományi Tanszék professzora; Mészáros Márta, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ vezetője, Borkai-Kalamár Réka, a Mobilitási és Ösztöndíj Osztály vezetője, valamint Paul Rogerson nemzetközi koordinátor mutatta be.

„A Fülöp-szigeteki atyákkal a bencés rend nemzetközi továbbképzésén találkoztam Rómában. Beszélgetéseink során bemutatták az általuk fenntartott San Beda Egyetemet, én pedig a Széchenyi István Egyetemről meséltem nekik, sőt meg is hívtam őket Győrbe” – elevenítette fel a kapcsolat kezdetét Sárai-Szabó Kelemen. A manilai intézmény képviselői éltek a lehetőséggel, és látogatást tettek a győri kampuszon, ahol a munkatársak részletesen bemutatták az egyetem képzéseit, infrastruktúráját, az együttműködés lehetőségeit.

„Ez a látogatás egy formálódó partnerség kezdete is lehet. Bízom benne, hogy sikerül olyan közös pontokat találni, amelyek mindkét intézmény számára gyümölcsözőek. Gondolok itt a hallgatók kölcsönös fogadására vagy az oktatók együttes kutatására, projektek megvalósítására” – említette a Szent Mór Bencés Perjelség perjele. Mint mondta, a Fülöp-szigeteki intézményben az oktatás nyelve az angol, amely megkönnyíti a közös munkát.

„A Széchenyi István Egyetem számára kiemelt jelentőséggel bírnak a nemzetközi kapcsolatok, hiszen mintegy tizennégyezer fős hallgatói közösségünket immár hetven ország fiataljai alkotják. A nemzetközi rangsorokban is jegyzett egyetemünk hangulatos környezetben, kitűnő infrastruktúrával, magas színvonalú, gyakorlatorientált képzésekkel és színes hallgatói szolgáltatásokkal várja a nemzetközi hallgatókat is” – mondta el Mészáros Márta, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának vezetője. Hozzáfűzte: az intézmény nagy figyelmet fordít a partnerkapcsolatok erősítésére. A mostani látogatás egy újabb nyitás, hiszen ezen partnerségek révén új utak nyílnak meg nemzetközi projektekben való közös részvétel, illetve az intézmények munkatársainak együttműködése, kutatási, publikálási lehetőségek tekintetében.

„A San Beda Egyetem képviselőire különösen jó benyomást tett egyetemünk kiterjedt vállalati kapcsolati rendszere, a velük létrejött szoros együttműködés a gyakorlatorientált képzések megvalósításában. Ugyancsak nagyra értékelték egyetemünk innovációs ökoszisztémáját, az épülő és fejlesztés alatt álló science parkokat, kitűnő infrastruktúrával rendelkező laboratóriumainkat” – árulta el a látogatással kapcsolatban a központvezető.

A Fülöp-szigeteki intézmény munkatársai a győri szakemberek nemzetköziesítési tapasztalataira is kíváncsiak voltak, hiszen a Széchenyi-egyetem nemzetközi stratégiájában prioritást élvez Kelet-, Délkelet-Ázsia. „Ebből a régióból, többek között Indonéziából, Malajziából, Vietnámból és Thaiföldről is évek óta érkeznek hozzánk hallgatók. Emellett a magyar fiatalokat is bekapcsoljuk a nemzetközi vérkeringésbe, nemcsak a külföldi ösztöndíjak, de többek között neves vendégprofesszorok segítségével” – mondta el Mészáros Márta.

A Fülöp-szigetekkel eddig még nem volt intézményes együttműködése az egyetemnek, de örömmel terjesztenék ki kapcsolataikat a régió e jelentős országára. „Bízom benne, hogy hamarosan a Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítésében immár egy évtizede kiemelkedő szerepet játszó Stipendium Hungaricum program keretében is fogadhatunk hallgatókat a Fülöp-szigetekről” – zárta a központvezető.

Forrás és fotó: Széchenyi István Egyetem

