A Gemelli-kórház lelkésze: a pápa a szenvedés értékére tanít minket

Az Agostino Gemelli római klinika immár nevezhető a pápák kórházának, mivel viszonylag megszokottnak számít, hogy falai között a római pápákat ápolják. Elég ha arra gondolunk, hogy annak idején II. János Pál pápa tréfásan III. Vatikánnak nevezte az egészségügyi intézményt (a Szent Péter-bazilika és a Castel Gandolfóban található nyári rezidencia után). Ennek ellenére Ferenc pápa kórházi tartózkodását – bár nem borítja föl a klinika mindennapos életét – a betegek és az ott dolgozók nagy empátiával és lelki törődéssel élik meg.

„Ferenc pápa tanításának fő alappillérei éppen a közelség és a gyengédség. Az a fajta egyszerűség pedig, amivel a szenvedéshez hozzááll, olybá tünteti föl előttünk, mint egy beteget a többi között – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Nunzio Currao, a Gemelli-kórház lelkésze. – Azt üzeni, hogy a szenvedés hozzátartozik az élethez, főként időskorban. A hit fényében megvilágítva azonban az nyitva áll a remény és a konkrét szeretetgyakorlás előtt, amit kevesebb szóval és több odafigyeléssel, gyengéd gesztusokkal kell kifejezni.

Ferenc pápa mostani kórházi tartózkodása alatt is azt kérte, hogy imádkozzunk érte, mint pápasága legelső napjától folyamatosan. És ezt tesszük – húzta alá Nunzio Currao. – Az a sebész is, aki műtötte a pápát eljött hozzám, hogy imádkozzunk. Ez a fajta lelki összhang bátorít minket, hogy hittel nézzünk szembe a betegség időszakával, ami segíthet abban, hogy megváltozzon az életünk.”

Ferenc pápa sokrétű tanítása olyan témákat érint, mint az emberi személy központisága, a másikról való gondoskodás, az emberi méltóság, melyek egy egészségügyi intézmény mindennapi gyakorlatában megjelennek. A lelkész idézte VI. Pál pápa egyik szép gondolatát: váljunk ismét az emberség szakértőivé. Ferenc pápa magisztériumával és a szenvedés katedrájával éppen azt tanítja nekünk, hogy szerezzük vissza emberségünket és humanitásunk hitelességét. Azt üzeni nekünk, hogy az életnek így is van értelme, mert az élet önmagában értékes, függetlenül attól, hogy idősebb korban az egészség törékennyé válik. A pápa arra buzdít, hogy a betegséget és a szenvedést is úgy tekintsük, mint aminek megváltó, üdvözítő értéke van. Tanúságtételével arra tanít, hogy a szenvedést is lehet úgy irányítani, hogy pozitív értelmet találjunk benne. Ezt érzik az emberek, a betegek és az egészségügyi dolgozók, akik számára bátorítás és buzdítás, hogy előre haladjanak – mondta a Vatikáni Rádiónak Don Nunzio Currao, a római Gemelli-klinika lelkésze.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír