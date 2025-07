A Genezis diákműhely tagjai is részt vettek az ENSZ konferenciáján Sevillában

Világszerte 3,3 milliárd ember él olyan országokban, ahol a kormányok többet költenek adósságszolgálatra (adott időszakban, rendszerint évente esedékes hiteltörlesztés és kamatfizetés – a szerk.), mint fejlesztésre. Az ENSZ kiemelte az adósságreform szükségességét és a nemzeti adók kritikus szerepét a fejlesztésben.

Az FfD4-konferencián szorgalmazták a hitelfelvételi költségek csökkentésére és az adósság átütemezésére irányuló kötelezettségvállalást, beleértve a segítségnyújtást a fejlődő országoknak kötelezettségeik teljesítésében és a likviditás növelésében válság idején.

A gondolatébresztő előadások és a kapcsolatépítési lehetőségek között az egyik kiemelkedő esemény az afrikai küldöttekkel való beszélgetés volt, akik első kézből származó tapasztalatokat osztottak meg az adósságkezelési kihívásokról és stratégiákról. Aktuális helyzetük meghallgatása és a döntéshozók közvetlen véleménye valóban szemfelnyitó erejű volt. Ezek a beszélgetések kiemelték az együttműködésen alapuló megoldások fontosságát a fenntartható fejlődés érdekében.

A globális észak felé fennálló pénzügyi tartozások mellett azonban nem lehet elfeledkezni az ökológiai adósság kérdéseiről sem. Az ökológiai adósság kezelése is pénzügyi forrásokat igényel. Különösen a természeti erőforrások aránytalan felhasználása és azok kimerülése jelzi a nyugati fejlődés fenntarthatatlanságát. A transznacionális ipari vagy energiavállalatok helyrehozhatatlan környezeti károkat hagynak maguk után a szegény országokban, anélkül, hogy vállalnák az ezzel járó környezeti költségeket. Ezzel is összefüggésben, valamint a ma is működő gyarmati mechanizmusok következében a kevésbé fejlett országok nagy külső pénzügyi adósságokat halmoznak fel, míg az északi gazdag országoknak nagy az ökológiai adósságuk.

Ferenc pápa a béke 58. világnapjára írt üzenetében szorgalmazta, hogy „az emberek állítsák helyre az Isten szerinti igazságosságot az élet különféle területein: a föld használatában, a javak birtoklásában, a felebaráttal, különösen a legszegényebbekkel és a legszerencsétlenebbekkel való kapcsolatban. (…) Valamiképpen mindannyiunknak felelősnek kell éreznünk magunkat azért a pusztításért, amelynek közös otthonunk ki van téve. (…) az a dolgunk, hogy hangot adjunk mindazoknak a helyzeteknek, ahol a földet kizsákmányolják.” A pápa szerint „számos, nemzetközi adósságoktól már amúgy is megterhelt nép arra kényszerül, hogy a fejlettebb országok ökológiai adósságának terhét is viselje”.

A rendezvényen a Genezis Kiválósági Diákműhely részéről Tahyné Kovács Ágnes és Wachtler Diána vettek részt.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír