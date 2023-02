A Görögkatolikus Metropólia pénzadományt gyűjt a szíriai földrengés károsultjainak

Mindnyájan megrendülten hallottuk a hírt a közelmúltban a földrengésekről. Érdekes és figyelemre méltó jelenség, ha bajt látunk, segíteni akarunk. A Mindenható ültette szívünkbe az együttérzés képességét, amely bizonyos helyzetekben cselekvésre is késztet. Így volt ez a háború kitörésekor és bizonyosan így van most is, amikor Törökországban és Szíriában embertársaink ezrei szenvednek a földrengés okozta károk miatt.

Görögkatolikus Egyházunk különösen is szoros kapcsolatot tart a szíriai keresztényekkel, ezért minden jó szándékú embertársunkat megszólítunk, hogy csatlakozzék az adománygyűjtéshez. Az adományokat a megszokott számlaszámra lehet küldeni:

10702071-69121841-51400006 (CIB Bank)

Kedvezményezett neve: Görögkatolikus Metropólia

Fontos a közleménybe beleírni: Szíria javára.

Ugyanakkor görögkatolikus templomainkban is gyűjtést rendezünk, mégpedig március 12-én, nagyböjt harmadik vasárnapján.

Az adományt március közepe táján fogjuk kijuttatni. Mindenkinek köszönjük jó szándékú segítségét!

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia

