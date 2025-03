A győri Könnyező Szűzanya-búcsú idei programja

„Alig találunk még kegyhelyet, ahol a papság és a hívő nép szorosabban összeforrott volna a kultusszal, mint Győrben. A székesegyház vérrel verejtékező Mária-képe igazán szíve a városnak.” (Bálint Sándor)

Március 15., szombat – A hívek zarándoklatának megnyitása

17.20 – Rózsafüzér

18.00 – Az ünnepi szentmise főcelebránsa Reisner Ferenc általános püspöki helynök; Szűzanya-köszöntő a kispapokkal

21.00 – Szentségimádás

22.00 – Szentmise élő és elhunyt zarándokokért

Egész éjszakás virrasztás

Imaórák a zarándokcsoportok vezetésével

Március 16., vasárnap – Hívek zarándoklata

6.00 – Szentmise a könnyezés órájában

8.30 – Szentmise

10.00 – Püspöki szentmise, főcelebráns: Veres András győri megyéspüspök. A Magyar Katolikus Rádió, a Kossuth Rádió és a Mária Rádió élő adásban közvetíti.

12.00 – Szentmise

14.00 – Zarándokok búcsúztatása

17.20 – Rózsafüzér

18.00 – Szentmise

Március 17., hétfő – Lelkipásztorok és szüleik zarándoklata

6.00 – Szentmise a könnyezés órájában

11.00 – Püspöki szentmise, főcelebráns: Veres András győri megyéspüspök; ünnepi szónok: Szocska A. Ábel OSBM

A Győri Egyházmegye szeretettel hív és vár mindenkit!

Ima a kegykép előtt

Szent félelemmel eltelve borulok le véres könnyeket hullató szentképed elé, kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária! Szemem könnyben úszik, amikor átgondolom az Egyháznak és a Te híveidnek szenvedéseit, amelyek miatt Te, irgalmas szívű Anyánk, e szent hajlékban egykor három óra hosszat véres könnyeket hullattál.

Óh Mária, könnybe borult szemedet fordítsd most is Szent Fiad Egyházára! Rajtam is könyörülj! Indítsd szívemet tökéletes bűnbánatra, életjobbulásra és Szent Fiad forró szeretetére. Egyesítsd bánatkönnyeimet véres könnyeiddel, és mutasd be engesztelő áldozatul, hogy irgalmasságot nyerhessek Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Mennyekbe felvett és értünk vérrel könnyező Szűzanya, könyörögj érettünk!