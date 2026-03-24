A háborúk mindig a szívekben kezdődnek – Szentmisék a békéért az erdélyi egyházmegyékben

A nagyböjt idején szervezett Eucharisztikus láncot először 2021-ben indította útjára a CCEE. Ekkor a tanács tagjai előre meghatározott napokon mutattak be szentmisét a covidjárvány áldozataiért és családjaikért. Ez az egész kontinensre kiterjedő, összehangolt kezdeményezés a következő években is folytatódott, és 2023-tól a szentmiséket a békéért ajánlották fel.

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök mutatott be szentmisét.

A főpásztor úgy fogalmazott: a világot ért sok megpróbáltatás, szenvedés, háború közepette továbbra is hisszük, hogy a béke fegyvere a legerősebb, ezért imádkozunk a családokban, a közösségekben és az egész világon.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

A szatmárnémeti Urunk mennybemenetele székesegyházban Schönberger Jenő megyéspüspök mutatott be szentmisét.

Arra hívta a jelenlévőket, hogy a világ számos pontján zajló háborús konfliktusok közepette a keresztény ember felelősségével forduljanak Istenhez a béke ajándékáért. Emlékeztetett arra, hogy bár sokak számára – különösen a fiatalabb nemzedékeknek – a háború távoli valóságnak tűnik, annak következményei nagyon is valóságosak: családok szakadnak szét, életek törnek meg, és számtalan ember szenved értelmetlenül.

A béke nem csupán politikai döntések eredménye, hanem mindenekelőtt a szívekben kell hogy megszülessen.

Ezért hívta a főpásztor a híveket kitartó és őszinte imádságra, hogy Isten ajándékozza meg a nemzeteket a valódi, tartós békével.

Homíliájában a püspök a napi szentírási olvasmányok nyomán az igazság és az emberi ítélkezés kérdését állította a középpontba. Rámutatott: az ember hajlamos arra, hogy saját véleményét és igazságát abszolutizálja, miközben háttérbe szorul az igazi igazság, amely Istentől származik.

Napjainkban gyakran nem az igazság keresése áll a középpontban, hanem az, hogy ki képes hatásosabban érvényesíteni saját álláspontját, így sokszor a hangosabb vagy ügyesebb meggyőzés kerül előtérbe az igazság rovására.

A főpásztor kiemelte: az igaz ember sorsa gyakran az, hogy megpróbáltatások között kell helytállnia. A gonosz logikája szerint az igazat próbára teszik, sőt el is akarják hallgattatni. Ezzel szemben Isten gondolkodása egészen más: Ő nem az emberi erőszak és önérvényesítés útját járja, hanem az irgalom és a szeretet útját kínálja.

A szeretet nem pusztán érzelem, hanem olyan áldozat, amelyet az ember készséggel hoz meg a másikért.

A világ sokszor hamis ígéretekkel kecsegtet, és az ember könnyen saját „isteneket” alkot magának, legyen az élvezet, siker vagy hatalom. Ezek azonban végső soron csalódást okoznak. Az igazi beteljesedés csak akkor születik meg, ha az ember megnyílik Isten szeretetére, és ebből a szeretetből tanul meg mások felé fordulni, még azok felé is, akik elutasítják őt. Ezért arra buzdította a híveket, hogy ne a megosztottság, hanem a kiengesztelődés útját válasszák. Ez az alapja a valódi békének, amely nem csupán politikai megállapodásokban, hanem az emberi szívek megváltozásában gyökerezik.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári Szent György‑székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be a békéért felajánlott szentmisét. Koncelebrált Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, valamint Augustin Bărbuț OCarm temesvár-marienheimi plébános.

Ezen a szentmisén úgy imádkozunk a békéért, ahogyan egy édesanya, egy édesapa vagy egy fiatal imádkozik, akik ott élnek, ahol háború dúl, vagy akik szenvednek és nap mint nap veszélyben vannak. Ezzel a bizalommal és intenzitással imádkozzunk mi is a békéért – fogalmazott bevezetőjében a főpásztor.

Homíliája elején a megyéspüspök rámutatott, hogy a háborúk soha nem a csatatéren kezdődnek, hanem az emberi szívekben.

Ha elfogadjuk önmagunkat, bízunk Istenben és kiegyensúlyozott az emberekkel való kapcsolatunk, akkor békében élünk. Ily módon mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legyen béke ott, ahol élünk.

Ha mi magunk nem építünk békés közösséget a kisebb köreinkben – például a családban vagy a munkahelyen –, akkor nem remélhetjük azt sem, hogy a világban béke lesz.

Ha békét akarunk, építsük azt békés szívvel.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

*

Az Eucharisztikus lánc március folyamán és április első napjaiban folytatódik a következő országokban: Skócia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Törökország, Lettország, Ukrajna és Magyarország.

Kiemelt fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír