A háborús traumák megértéséről és gyógyításáról tartottak nemzetközi nyári egyetemet a Pázmány BTK-n

Az Understanding and Healing War Trauma című nyári egyetemen 28 hallgató vett részt francia, szlovén, lengyel és horvát katolikus egyetemekről. A kurzus munkáját három magyar, két horvát, egy lengyel és egy ukrán oktató segítette, valamint két pázmányos hallgató is közreműködött a program lebonyolításában.

Az ötnapos képzés során a résztvevők többek között a trauma fogalmának eredetével, a DSM–5 meghatározásaival, a háborús trauma különböző formáival, a kollektív trauma kérdésével, valamint a traumafeldolgozás terápiás lehetőségeivel foglalkoztak. (DSM–5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition; a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének 5. kiadása, mely 2013-ban jelent meg. A kézikönyvet az American Psychiatric Association adja ki, és világszerte az egyik legfontosabb szakmai referencia a pszichiátriai diagnózisok felállításában – a szerk.) A program célja az volt, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati szempontokat egyaránt kapjanak a háború okozta lelki sérülések megértéséhez és a gyógyulási folyamatok támogatásához.

A nyári egyetem nemcsak szakmai, hanem közösségi és kulturális programokat is kínált: a résztvevők többek között ellátogattak a Terror Házába és a Parlamentbe, megismerkedtek Budapest történelmi és kulturális örökségével, valamint a főváros világhírű termálfürdőinek egyikében is lehetőségük nyílt a kikapcsolódásra és a magyar fürdőkultúra megtapasztalására. A kurzus záróvacsorával ért véget, a szakmai munka eredményeit pedig csoportos prezentációkban mutatták be a hallgatók.

A program szervezésében a PPKE BTK Pszichológia Intézetéből Berán Eszter, a Nemzetközi Osztály részéről pedig Reviczky-Balogh Ágnes és Hógenburg Tamás vett részt.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír