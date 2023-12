A határon túli magyar területekre is megérkezett a betlehemi békeláng

Egy 12 éves betlehemi keresztény kislánynak még időben sikerült a Születés bazilika örökmécseséről átvennie a lángot. Betlehemből kerülőutakon keresztül kísérték a lángot Bécsbe, ahol egy tízéves cserkészfiú vette át.

A betlehemi békelángot immár 37 éve az ORF (Osztrák Rádió és Televízió) kezdeményezésére hozzák el Ausztriába. A cserkészek jóvoltából Európa számos pontjára eljut a fény a béke üzenetével. A 2023-as betlehemi békeláng mottója: „Boldogok, akik békét teremtenek.”

A betlehemi békeláng ünnepélyes szétosztására a linzi dómban került sor december 9-én. A világ cserkészei között, akik több mint ezren voltak, mintegy kilencven magyar cserkész is részt vett az ünnepségen.

Linzből a Romániai Magyar Cserkészszövetség indította útjára a lángot, hogy minden kerületbe eljusson az Isten szeretetének és békéjének üzenetét szimbolizáló betlehemi békeláng.

A betlehemi békeláng megérkezett a gyulafehérvári székesegyházba is. A Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetői december 16-án, szombaton adták át az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása alkalmából a Szentföldről származó tüzet.

December 10-én délelőtt Budapesten is átadták a betlehemi békelángot, melyet a határon túli területekre is elvisznek. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség tagjai is részt vettek a láng átvételén, amelyre a budapesti Fő utcai kapucinus templomban került sor.

A cserkészek örömmel vállalták, hogy továbbítják ezt a szimbolikus lángot, és magukkal viszik szülőföldjükre a remény és szeretet üzenetét. A betlehemi láng fogadó ünnepsége Kárpátalján december 17-én a salánki görög katolikus templomban volt.

December 10-én Szlovákiából, a kisszelmenci határátkelőhelyen keresztül is megérkezett a békeláng Ukrajnába. Szlovák cserkészek adták át kárpátaljai társaiknak a lángot, amelyet még aznap az ungvári görögkatolikus székesegyházban osztottak szét.

Az ukrán vasút segítségével már másnap 24 városban fogadhatták, vihették haza és adhatták tovább a béke szimbólumát.

Ungvári turisták segítségével a betlehemi láng már Ukrajna legmagasabb pontjára, a Hoverlára is eljutott.

Ahogy a betlehemi láng szétárad az egész országban, és beragyogja a háborútól megtépázott otthonokat, épületeket, intézményeket, családokat és az emberek szívét, úgy áradjon szét karácsony megváltó örömhíre, és hozza el a békét!”

– olvasható a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye honlapján.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír