A határtalan öröm, a tiszta szeretet ünnepe volt a nyaralás a fogyatékkal élőkkel Galambokon

Az alábbiakban Kék Emerencia teológus, a táborban részt vevő segítő beszámolóját szerkesztve adjuk közre.

Mindannyian izgatottan, s talán egy kevés félelemmel a szívünkben vártuk a tábor kezdetét. Az esetleges bizonytalanságok azonban meglepően hamar eloszlottak: gyorsan felvettük egymás ritmusát, és a kis csapat rövid idő alatt igazi közösséggé kovácsolódott. Mindenki azt kereste, miben és mikor lehet a másik segítségére.

Sok-sok mosoly, nevetés s nemegyszer az öröm könnyei kísérték a közös programokat:

a meghitt étkezéseket, a napi evangéliumról szóló kiscsoportos beszélgetéseket, a jókedvű énekléseket, a szentmiséket, az esti közös istendicsőítéseket és a tábortüzet.

A délutáni fakultatív programokon a kreativitásé volt a főszerep: szorgos kezek munkája nyomán szép szalvétaképek, festett kavicsok, egyedi gyertyák és agyagfigurák születtek.

A hét közepén, csütörtökön Varga László kaposvári megyéspüspök is ellátogatott hozzánk. A közvetlen hangulatú beszélgetés során a táborlakók kötetlenül kérdezhették a főpásztort az őt érintő témákról, majd együtt ünnepelték meg az eucharisztiát.

A közös ebédet követően különleges csoportképpel köszönték meg a látogatást: a fotón a megyéspüspök is a tábor emblémáját és mottóját hirdető pólót viselte a résztvevőkkel együtt.

Ugyancsak örömteli pillanatokat szereztek a kaposvári Bárczi Gusztáv EGYMI munkatársai: a két pedagógus a vidám „paralimpiai játékok” levezetése előtt gyönyörű csillámtetoválásokat készített minden vállalkozó kedvű táborozónak.

Mély élményt nyújtott Kiss Gergő kaposvári egyházmegyés papnövendék orgonakoncertje is, melyen a jelenlévők közelebbről is megismerkedhettek a hangszerek királynőjével.

A résztvevők a hét folyamán számtalan területen mutathatták meg tehetségüket: a gasztronómiai „gourmet-gálán” ízletes langalló készítésében jeleskedtek; a paralimpiai bajnokságon a változatos ügyességi játékokban, míg a népszerű „Ki mit tud?” alkalmával kedvenc előadói műfajukban tündököltek.

A pénteki „házi” strandolás hatalmas sikert aratott: a vidám vízibombázás, a hűsítő vizes játékok, a klasszikus strandételek – palacsinta, lángos és ízletes hűsítők –, valamint a dinamikus strandzene

felejthetetlen nyári hangulatot varázsolt a plébánia udvarára.

Gyorsan elszállt a közösen töltött egy hét.

Vasárnap délben ünnepi szentmise, majd szívhez szóló búcsúzás zárta a tábort.

Mindannyian – résztvevők és segítők egyaránt – rendkívül sokat kaptunk ebben a hét napban: elsősorban egymást, az Istennel és a társainkkal való mély együttlétet, a tiszta szeretetet, valamint a segítségnyújtás és az elfogadás tanulságos élményét.

Hálás köszönet illeti Vida Attila újmisés atyát, a Kaposvári Egyházmegye fogyatékossággal élők egyházmegyei referensét a tábor gondolatáért és példás megszervezéséért. Köszönet illeti a segítőket önzetlenségükért és energiájukért, a Kaposvári Egyházmegyét a nagylelkű támogatásért és mindenekelőtt fogyatékossággal élő testvéreinket, hogy jelenlétükkel megtisztelték a tábort, s ránk bízták magukat.

Általuk mindannyian a ránk ragyogó Krisztus segítőivé és tanítványaivá válhattunk.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír