A házasság szentsége: Az emberi szeretet bölcsője – Keresztény Tanösvény (28. rész)

A házasságkötés egy nyilvános szerelmi vallomás, a pap, a násznép csak tanú. Az, amit a fiatalok itt-ott suttyomban, a kertek alatt egymásnak sugdostak, azt Isten színe előtt, a templomban, a rokonok, barátok, ismerősök előtt, nyilvánosan ki kell hogy mondják.

A házasság szentsége azáltal jön létre, hogy a fiatalok az oltár előtt nemcsak szerelmet vallanak, hanem örök hűséget is fogadnak egymásnak. Ez annyira szép: a házasság szentségét nem a pap szolgáltatja ki, nem is püspök, hanem a fiatalok egymásnak. A házasságkötés szertartásában a legszebb perc, amikor kimondják, hogy összetartoznak, egyek akarnak lenni, ilyenkor a pap a stólát a vőlegény és a menyasszony kezére teszi: mondhatni a vőlegény a főpap, aki a házasság szentségét kiszolgáltatja az ő kedvesének, és az ő kedvese, a menyasszony is főpap, aki kiszolgáltatja férjének a házasság szentségét.

Nagyon fontos lenne, hogy imádkozzunk azért, hogy itt, a Kárpát-medencében sok szép család jöjjön létre, roskadozzanak gyerekáldástól. Azt gondolom, hogyha egy lányt nagyon szeret egy fiú, akkor igenis elviszi az oltár elé, s Isten és ember előtt örök hűséget fogad neki. S ugyanúgy gondolom, hogyha egy lány tényleg tiszta szívvel szereti az ő kedvesét, akkor megtesz mindent, hogy belőle menyasszony, asszony, menyecske, egy darab mennyország legyen az ő kedvese számára.

Forrás és videó: Magnificat.ro

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír