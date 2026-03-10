A helyi egyház párbeszédet sürget a Pakisztán és Afganisztán közötti háború befejezése érdekében

A Pakisztán és Afganisztán közötti háború egyre drámaibb. A nemzetközi megfigyelőknek, akik eddig azt gondolták, hogy csak rövid ideig tartó villongásról van szó, át kell gondolniuk a véleményüket. Először is azért, mert március 6-án az ENSZ afganisztáni missziója hírül adta, hogy a határ menti zónákban egyre intenzívebbé válnak az összecsapások, és február 26-a – a konfliktus kitörésének napja – óta mindkét oldalon összesen több mint 200 civil halt meg, míg a belső menekültek száma a két országban elérte a 118 ezret. Említésre érdemes továbbá, hogy az áldozatok több mint 55 százaléka nő és gyermek. Valódi tragédia.

Tanúvallomások az elmérgesedő helyzetről

A vatikáni média által a terepen gyűjtött közvetlen tanúvallomások is eloszlatják azt a téves elképzelést, hogy alacsony intenzitású konfliktusról van szó. Olyan emberek hangja, akik nap mint nap látják, hogyan mérgesedik el a helyzet anélkül, hogy a nemzetközi közösség bármit is tehetne a veszélyes eszkaláció megállítása érdekében egy olyan térségben, amelyet egy másik háború pattanásig feszített: az Irán, az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus, amely nem is annyira messze zajlik Iszlámábádtól és Kabultól.

Összetett válság

„Noha technikailag a Pakisztán és Afganisztán közötti helyzet nem nevezhető széles körű konfliktusnak, a közelmúltbeli katonai akciók veszélyes légkört teremtettek” – nyilatkozta Lazar Aslam kapucinus szerzetes, emberi jogi aktivista, a pakisztáni kapucinus kusztódia (Mariam Siddeeqa) főtitkára. „Ezt az instabil helyzetet – folytatja aggodalommal – súlyosbítja az afgán menekültek kényszerített hazatelepítése, akiket évtizedes ott tartózkodás után szólítanak fel Pakisztán elhagyására, ami összetett menekültválságot idéz elő. A nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, továbbra is önmérsékletre intenek, de továbbra is fennáll, hogy még mindig nagy a veszélye annak, hogy súlyosabb humanitárius katasztrófa következik.”

Sok a menekült

A menekültek számára a válság már bekövetkezett és aggasztó. Ezzel szembesül Khalid Rashid is, a fajszalábádi egyházmegye papja és a Pakisztáni Püspöki Konferencia Igazságosság és Béke Bizottságának igazgatója. „A határ menti harcok miatt – magyarázza – sok család kényszerült arra, hogy elhagyja az otthonát. Ezek az emberek ideiglenes szállásokon vagy rokonoknál élnek. Életkörülményeik nem könnyűek. Sürgősen szükségük van élelemre, ivóvízre, gyógyszerekre, lakhatásra és pszichológiai támogatásra. Különböző humanitárius szervezetek, helyi közösségek és jótékonysági csoportok próbálnak segíteni nekik.”

Mindenben hiányt szenvednek

A helyzet azonban nem könnyű. Az ország súlyos gazdasági válságba süllyedt, ami miatt az alapvető javakból is hiány mutatkozik, a benzin ára pedig az egekbe szökött. Ahogy Aslam atya megerősíti: „Az emberek belefáradtak a konfliktusokba, és nem szeretnének egy újabb háborút. Mélységesen tragikus, hogy ez a konfliktus gyakran muszlim testvért állít szembe muszlim testvérrel. Emiatt is fontos a közös ima a stabilitásért és az erőszakmentes jövőért.”

Sürgető szükség van a békére

A pakisztáni püspökök a békét sürgetik, és a gyakorlatban pedig arra hívnak, amit Aslam atya „szimfonikus imádságnak” nevez: „A szentmiséken, a rózsafüzéren és az eucharisztikus szentségimádáson keresztül az Egyház a párbeszédet szorgalmazza a fegyverek helyett. A keresztény közösség részéről fontos lépés olyan közös találkozók szervezése, ahol keresztények, muszlimok, szikhek és hinduk együtt törik meg a kenyeret. Ez az evangélium alkalmazása a gyakorlatban.”

Párbeszédre, diplomáciai segítségre van szükség

Rashid atya arról is biztosít, hogy a kis katolikus közösség szentségi és pasztorális életét „egyelőre nem érte nagyobb megrázkódtatás: minden a normális kerékvágásban zajlik, bár a feszültség továbbra is nagy. Elsősorban attól tartunk, hogy a közeli iráni konfliktus, egyesülve azzal, amit itt élünk át, szélesebb körű háborút provokálhat. Emiatt a nemzetközi párbeszéd és a diplomácia elengedhetetlen a további katasztrófák megelőzéséhez.”

